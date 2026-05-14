אלמוג בוקר על האסון בצפון: "אני לא מופתע"

העיתונאי אלמוג בוקר (חדשות 12) מותח ביקורת נוקבת על התנהלות הממשלה וצה"ל מול הסלמת הלחימה בגבול הצפון. בפוסט חריף שפרסם היום (חמישי), טוען בוקר כי ישראל חזרה למדיניות ה"הכלה" שאפיינה את התקופה שקדמה לטבח השבעה באוקטובר.

"אין שום סיבה להיות מופתעים: ממשלת נתניהו מנרמלת כבר כמעט חודש את הירי לעבר קו העימות", כתב בוקר. "חיזבאללה משבש את החיים של התושבים בצפון ואנחנו מגיבים בצורה מדודה. חוזרים למשוואות נסראללה בצפון".

"מדיניות ה-6 באוקטובר"

בוקר מציין כי המציאות היומיומית בגבול לבנון הפכה לבלתי נסבלת, וכי הפגיעה באזרחים הייתה רק עניין של זמן. "כל יום אזעקות, כל יום ירי, כמעט כל יום כוחותינו נפגעים – ודבר לא משתנה. היה ברור שזה רק עניין של זמן עד שגם אזרחים ייפגעו".

דבריו מגיעים על רקע התקרית הקשה היום, בה נפצעו שני בני אדם באורח קשה ואחד באורח קל מפגיעה ישירה בחניון של אתר ראש הנקרה. לטענת בוקר, התוצאה הזו היא פועל יוצא של היעדר תגובה משמעותית מצד ישראל.

"לא יכול להיות שבביירות ישנים בשקט"

בוקר קורא לדרג המדיני לשנות את תפיסת ההפעלה ולעבור לתקיפות נרחבות יותר, מבלי להעניק חסינות ליעדים אסטרטגיים בלבנון. "אף אחד לא צריך להיות חסין – לא בבקעת הלבנון ולא בביירות", הצהיר.

"לא יכול להיות שבעיר המקלט למחבלים ביירות ישנים בשקט, בזמן שתושבי קו העימות לא יכולים לפתוח חלון ולאוורר את הממ"ד", הוסיף בוקר וסיכם במסר לראש הממשלה ולשר הביטחון: "אולי עכשיו הם יתעוררו. אחרת, המחיר יהיה כבד הרבה יותר".