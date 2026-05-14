יוסי יהושוע מטיל פצצה: "ראש המוסד שיקר"

מתקפה חריפה של הכתב הצבאי יוסי יהושוע נגד ראש המוסד, דדי ברנע. בראיון שנשא הבוקר (חמישי) בתוכניתם של פתחי וזמרי ברדיו "גלי ישראל", טען יהושוע כי ברנע לא אמר אמת לבית המשפט במסגרת הדיונים על מינויו של תא"ל רומן גופמן למזכיר הצבאי של ראש הממשלה.

הביקורת של יהושוע מגיעה בעקבות מכתב ששיגר ראש המוסד לבג"ץ, בו התייחס למינוי. "ראש המוסד שלח מכתב לבית המשפט ובו הוא כותב 'לבקשת השופטים', ואז בא השופט שטיין ומגלגל אותו מכל המדרגות ואומר לא ביקשנו דבר", הסביר יהושוע. "מה זה אם לא אי אמירת אמת? זה לא מטלטל?".

"מכתב שכולו רכילות"

יהושוע המשיך ותקף את התנהלותו של ברנע בפרשה, בטענה כי הוא מתערב בנושא שאינו בתחום אחריותו הישיר. "הוא כותב מכתב שכולו רכילות, הוא לא מכיר את הפרשה ולא חקר אותה", אמר הכתב הצבאי.

לדבריו, המערכת התקשורתית והמשפטית מעניקה לראש המוסד חסינות לא מוצדקת בעוד שהעיסוק הציבורי מתמקד בקצינים אחרים. "למה עושים לו הנחות? אם אתה שואל אותי, הכותרות צריכות להיות על דדי ברנע שלא אמר אמת לבית המשפט, ובמקום זה עוסקים בגופמן".