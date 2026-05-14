אחרי שהצהיר על כניסתו לפוליטיקה, תא"ל במיל' דדי שמחי מצהיר: לא אשב איתו בקואליציה

תא"ל (מיל') דדי שמחי, מי שכיהן כנציב כבאות והצלה וכראש מטה פיקוד העורף, מאותת על הצטרפותו הרשמית למגרש הפוליטי. בראיון שהעניק היום (חמישי) לפתחי וזמרי ברדיו "גלי ישראל", התייחס שמחי לכוונותיו וסימן את הגבולות האידיאולוגיים שלו לקראת הבחירות הבאות.

"במדינת ישראל אחרי השבעה באוקטובר אי אפשר להקים ממשלה עם המפלגות הערביות", הצהיר שמחי בנחרצות. "זה בלתי אפשרי וזה גם לא מקובל עליי". כשנשאל ספציפית על מפלגת רע"מ, חזר שמחי על התחייבותו שלא לשבת איתם בקואליציה.

"כעיקרון אני איש ימין"

במהלך הראיון נשאל שמחי על ידי המגיש יותם זמרי האם ייענה להזמנה של דמויות כמו בנט, לפיד או איזנקוט להשלים קואליציה של 61 מנדטים ללא הימין והחרדים.

"אני כעיקרון איש ימין, אבל אני גם מכבד את עמדת הציבור", השיב שמחי. "אם הציבור ייתן לאדם כזה או אחר את המנדט הראשון להקים ממשלה, אציע לו את הקווים הברורים שלי ונתקדם".