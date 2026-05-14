הרב שי פירון חושף שינוי בחייו האישיים: "אני יוצא לדרך חדשה"

הרב שי פירון פרסם פוסט בו הוא הודיע על שינוי דרמטי בחיים המקצועיים והאישיים: "אני יוצא לדרך חדשה אחרי 30 שנה"

איש החינוך הרב שי פירון הודיע היום (חמישי) על שינוי משמעותי בחייו המקצועיים והאישיים. לאחר 30 שנה שבהן התגורר ביישוב אורנית וכיהן כרב קהילת "היכל משה", החליט פירון לעזוב את "אזור הנוחות" ולהעתיק את מרכז חייו לעיר תל אביב.

בפוסט שפרסם, כתב פירון על התקופה הארוכה באורנית: "זכיתי לכהן כרב של קהילה מופלאה. יחד רקמנו חיים יהודיים עשירים. גידלנו את הילדים, חווינו רגעים של שמחה ושל עצב. צמחתי בזכות חבריה וחברותיה האהובים".

"הלב בליבא"

פירון מסביר כי המניע למעבר טמון בתחושת השליחות בעקבות אירועי השנה האחרונה. "בשנים האחרונות ישראל עוברת טלטלה גדולה. המלחמה דורשת מאיתנו לכתוב מחדש את תעודת הזהות שלנו, להגדיר את הייעוד שלנו ואת הערכים שלנו", הסביר. הוא הוסיף כי הוא מבקש להבחין בין 'דתיות' ל'יהודיות', וכי ישראל שלאחר ה-7 באוקטובר מחוברת יותר לזהותה היהודית.

בתל אביב יחבור פירון לרב אביאל ג'בסקי ולסת' פישר, מקימי מרכז "ליבא". מטרת השותפות היא ליצור מפגשי לימוד עמוקים שנוגעים ביסודות הנפש. "יהדות של מוסר, חמלה ואהבת אדם. יהדות שרואה את האחר. יהדות עמוקה ולא פופוליסטית", הגדיר זאת פירון.

ממשיך בפעילות החברתית

לצד המעבר והובלת מרכז "ליבא", הבהיר הרב פירון כי ימשיך בתפקידיו הציבוריים האחרים: "אמשיך להוביל את תנועת 'פנימה', לתרום לחברה הישראלית בארגונים חברתיים כמו 'עלם' ועוד, ולפעול לתיקון ישראלי שלם".

בסיום דבריו הודה פירון לרעייתו ברוריה על השותפות בשינוי המהותי בגילם, וסיכם: "אין לנו את הפריבילגיה לנוח, זה הזמן שלנו לתור יחד אחר משמעות ולכונן חיים מיטביים בארץ שאותה אנחנו אוהבים".