יום הולדת שמח: עשרה דברים של ידעתם על מייגן פוקס

לרגל יום הולדתה של מייגן פוקס, חזרנו לרגעים הגדולים בקריירה של אחת הכוכבות הכי מדוברות בהוליווד. מהפריצה הענקית ב"רובוטריקים", דרך הסכסוכים המתוקשרים והחיים האישיים שסיפקו לא מעט כותרות - ועד העובדות המפתיעות שלא כולם מכירים. הנה 10 דברים מעניינים שאולי לא ידעתם על השחקנית שהפכה לאייקון עולמי

כולם מכירים אותה מהשטיחים האדומים, מסרטי האקשן ומהתואר "האישה הכי יפה בעולם" - אבל מאחורי התדמית הנוצצת של מייגן פוקס מסתתר סיפור הרבה יותר מעניין. לרגל יום הולדתה, אספנו 10 דברים מפתיעים שאולי לא ידעתם על הכוכבת ההוליוודית.

1. היא כמעט לא קיבלה את "רובוטריקים"

היום קשה לדמיין את רובוטריקים בלי מייגן פוקס, אבל בתחילת הדרך היא בכלל לא הייתה הבחירה הברורה לתפקיד. רק אחרי אודישנים רבים היא קיבלה את התפקיד שהפך אותה לכוכבת עולמית.

2. בילדותה היא סבלה מבריונות קשה

פוקס סיפרה בראיונות שבתקופת בית הספר היא הרגישה דחויה חברתית, סבלה מהצקות והעדיפה להיות לבד. לדבריה, עולם המשחק היה המקום היחיד שבו הרגישה שייכת באמת.

3. היא למדה ריקוד מגיל חמש

עוד לפני המשחק, מייגן עסקה בריקוד ודרמה מגיל צעיר מאוד - תחום שעזר לה לבנות ביטחון עצמי מול קהל.

4. היא הסתכסכה עם הוליווד בגלל משפט אחד

אחרי שהשוותה את העבודה עם הבמאי מייקל ביי ל"עבודה עם היטלר", הקריירה שלה נעצרה לתקופה ארוכה והיא הוצאה מסרט ההמשך של "רובוטריקים". במשך שנים זה נחשב לאחד הסכסוכים הכי מפורסמים בהוליווד.

5. "הגוף של ג'ניפר" הפך לקלאסיקה

כשסרט האימה "הגוף של ג'ניפר" יצא לקולנוע הוא נכשל, אבל עם השנים הפך לסרט פולחן ענק ברשתות החברתיות - במיוחד בקרב צעירים.

6. היא פחדה להפוך לאייקון יופי

למרות שהתפרסמה בעיקר בזכות המראה שלה, פוקס הודתה לא פעם שהתדמית הזו פגעה בה מקצועית וגרמה לאנשים לא לקחת אותה ברצינות כשחקנית.

7. היא הופיעה באחד הקליפים הכי מפורסמים בעולם

פוקס כיכבה בקליפ Love the Way You Lie של Eminem ו-Rihanna - קליפ שצבר מאות מיליוני צפיות.

8. יש לה אובססיה מוזרה

מייגן סיפרה שהיא מפחדת מאוד לקרוא ספרים או עיתונים שנגעו בהם אנשים אחרים בגלל פחד מחיידקים.

9. היא חובבת מיסטיקה ואסטרולוגיה

לאורך השנים דיברה על אמונה באנרגיות, אסטרולוגיה וחיבורים רוחניים - נושא שהיא מתעניינת בו מאוד גם מחוץ לאור הזרקורים.

10. למרות הכול - היא עדיין אחת הכוכבות הכי מדוברות בעולם

יותר מ-20 שנה אחרי שהתחילה לשחק, מייגן פוקס עדיין מצליחה להישאר בכותרות, לעורר עניין ולמשוך מיליוני מעריצים ברחבי העולם.