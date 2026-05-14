דפוס פעולה? קצינה נוספת שוקלת לעתור נגד בן גביר

‏קצינה נוספת במשטרה שקידומה מעוכב פנתה לשר בן גביר ושוקלת לעתור לבית המשפט בנימוק שקידומה מעוכבת מנימוקים לא ענייניים, כך דווח כעת (חמישי) בכאן 11.

על פי הדיווח של רועי ינובסקי, ‏המפכ"ל וסגל הפיקוד הבכיר המליצו בחודש אוגוסט לקדם את הקצינה, רפ"ק רעות רוזנברג, לסנ"צ ולתפקיד בכיר בייעוץ המשפטי למשטרה. ‏ואולם חלפו תשעה חודשים ובן גביר כרגע לא חותם על המינוי.

‏גורם בכיר במשטרה אומר שמדובר בקצינה מצטיינת בכל המדדים עם חוות דעת מצוינות מעמיתיה ומפקדיה, וכי להערכתו עיכוב קידומה הוא כחלק מהניסיונות להחליש את הייעוץ המשפטי למשטרה.



‏מקור אחר במשטרה אומר שעיכוב הקידום אינו אישי כלפיה אלא כחלק מהשיטה של בן גביר לסמן לקצינים אחרים בעיקר בתפקידים רגישים כי הוא יכול לעכב קידומים חודשים ארוכים גם אם הם עברו את כל ההליכים הנדרשים לרבות המלצת מפכ"ל וספ"כ.

‏סיפורה של רפ"ק רוזנברג מוכר רק למעטים במשטרה וגם לא פורסם עד כה, בין היתר מכיוון שהקצינה כמעט ולא דיברה על עיכוב קידומה, לא פנתה לשר ונמנעה ככל שניתן מעימות בעניין, ככל הנראה כדי לא להצטייר כלעומתית ובשל האדוות שהיו כשקצינות קודמות עתרו בעניין.

מהשר בן גביר נמסר בתגובה: ‏"השר בן גביר אינו חותמת גומי, והגיע הזמן שהדבר יופנם. ‏עניינה של הגברת רוזנברג ייבחן באופן מקצועי וסדור, אך השיטה של קצינים לשלוח מכתבי עורכי דין ובמקביל לרוץ להתבכיין בתקשורת - לא עובדת על השר. ‏מינוי קצינים ייעשה אך ורק לאחר עבודת מטה מסודרת ושיקולים מקצועיים. הסתיימו הימים של ״חבר מביא חבר״ וקצין שממנה קצין".