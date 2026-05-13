ח"כ מיש עתיד הודיע על פרישה מהמפלגה וחטף מלפיד

חבר הכנסת שהודיע בשבוע שעבר על פרישה ממפלגת 'יש עתיד', חטף מספר עונשים בעקבות החלטתו

מתיחות פנימית משמעותית נרשמה בימים האחרונים בסיעת "יש עתיד" סביב חבר הכנסת ירון לוי. זאת לאחר שהודיע ב-4 במאי כי לא ימשיך במפלגה בקדנציה הבאה.

לוי, המכהן כחבר כנסת מטעם המפלגה, פרסם את הודעת הפרישה זמן קצר לאחר השקת המהלך המשותף של יאיר לפיד ונפתלי בנט. בהודעתו ציין לוי כי עדכן את לפיד על החלטתו לסיים את דרכו במפלגה לאחר 14 שנות פעילות, אך בכוונתו להמשיך לשרת את הציבור בכנסת הנוכחית בתחומי בריאות הנפש ופצועי צה"ל.

הסנקציות בתוך הסיעה

על פי הדיווח באתר 'וואלה', גורמים במפלגה מאשרים כי מאז ההודעה, לוי הוסר מקבוצות הוואטסאפ של הסיעה ואינו מוזמן לישיבותיה. השבוע הוחרפה המגמה כאשר לוי הודח מחברותו בוועדת הבריאות של הכנסת – הוועדה המרכזית שבה פעל.

על פי גורמים ב"יש עתיד", עיקר הביקורת נגד לוי אינה נובעת מעצם הפרישה, אלא מהעיתוי שבו בחר לפרסם את הדברים – יום השקת האיחוד הפוליטי של המפלגה – מה שנתפס כמהלך שנועד לפגוע במומנטום של יאיר לפיד.