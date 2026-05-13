יו"ר הקואליציה הגיש את הצעת החוק לפיזור הכנסת ה-25

יו"ר הקואליציה, ח"כ אופיר כץ, הניח היום (רביעי) על שולחן הכנסת הצעת חוק לפיזור הכנסת ה-25. על הצעת החוק חתומים יחד איתו כל ראשי סיעות הקואליציה ועל פי הצעת החוק מועד הבחירות יקבע בועדת הכנסת.

מטרת המהלך בעיתוי הנוכחי היא להבטיח לקואליציה שליטה מלאה על הליך פיזור הכנסת. בהתאם לכך, הצעת החוק שהוגשה לא נוקבת במועד ספציפי להליכה לקלפיות, אלא קובעת כי תאריך הבחירות המדויק ייקבע בהמשך, במסגרת הדיונים שיתקיימו בוועדת הכנסת.



הרקע המיידי למהלך החריג מגיע מכיוון המפלגות החרדיות, בצל המבוי הסתום סביב חוק הפטור מגיוס. ביממה האחרונה הורה מנהיג הזרם הליטאי, הרב דוב לנדו, לחברי הכנסת של "דגל התורה" כי אין לו יותר אמון בראש הממשלה נתניהו, וכי יש לפעול לפיזור הכנסת ולהליכה לבחירות בהקדם. בסיעות החרדיות הבינו שאין כרגע רוב במליאה להעברת חוק הגיוס, והחליטו לשבור את הכלים מול הקואליציה

