בצה"ל מסבירים: זו הסיבה לעונש מאסר ללוחם עם פאץ' משיח

גורמים בצה"ל מבהירים כי הלוחם שנידון ל-30 ימי מחבוש לא נענש רק בגלל הכיתוב על האפוד, אלא כחלק מטיפול בשורת כשלי משמעת חמורים בחטיבה שהתגלו בביקור הרמטכ"ל. מתחילת המלחמה נהרגו 150 לוחמים כתוצאה מאי-שמירת נהלים, והענישה נועדה לעצור את התרופפות המשמעת המבצעית

הסערה סביב החלטת מח"ט הנח"ל לשפוט לוחם ל-30 ימי מחבוש בפועל בשל ענידת פאץ' "משיח" מקבלת היום (רביעי) תפנית משמעותיתגורם בצה"ל טוען כי העונש החריג הוטל על רקע משבר משמעת מבצעית עמוק ומסכן חיים, שנחשף במלוא חומרתו במהלך ביקור הפתע של הרמטכ"ל בגזרה.

על פי אותו גורם, הענישה המחמירה לא נבעה רק מעצם הופעת הכיתוב הלא-תקני, אלא היוותה תגובה חריפה להתרופפות נורמטיבית מתמשכת בחטיבה המרחבית, שהובילה לאי-קיום נהלי בטיחות בסיסיים. בשנה האחרונה תועדו באותה חטיבה מקרים רבים של לוחמים שפעלו בשטח ללא קסדות, ללא אפודים מלאים, ותוך זלזול בולט במקצוענות הצבאית. התנהלות זו, כך מציינים בצבא, כבר הובילה בעבר לנפגעים.

הרקע להחלטה להחמיר את רף הענישה נובע מנתונים טרגיים שנחשפו היום ברמה הכלל-צה"לית: מתחילת המלחמה, אירעו תקריות רבות של תאונות מבצעיות, פליטות כדור וירי דו-צדדי (דו"צ). התקלות הללו, שחלקן הגדול נובע מאי-שמירת נהלים, אי-קיום פקודות ורפיון של המערכת המפקדת, גרמו עד כה למותם של כ-150 לוחמים. במערכת הצבאית מבהירים כי משמעת מבצעית אינה עניין של נראות בלבד, אלא סוגיה קריטית של חיי אדם.

נקודת המפנה שהובילה למהלך המשמעתי החריף התרחשה, כאמור, היום בבוקר, במהלך סיור של הרמטכ"ל רא"ל אייל זמיר בגזרת החטיבה בשומרון. במהלך הסיור, נחשף הרמטכ"ל למה שהוגדר כ"מציאות בלתי הגיונית" בשטח: לוחמים ששהו בפעילות ללא ציוד המגן המלא הנדרש, וביניהם גם הלוחם שענד פאוצ'ים וכיתובים בניגוד מוחלט לתקנות.

המראות בשטח הובילו לביקורת נוקבת ונזיפה מיידית מצד הרמטכ"ל כלפי מפקד החטיבה. בעקבות ההערה הפיקודית הישירה היום, החליט המח"ט לפעול באופן נחרץ לעצירת ההתרופפות ושפט את הלוחם המדובר, יחד עם חיילים נוספים, לימי מחבוש ממושכים. המטרה המרכזית מאחורי ההחלטה היא העברת מסר מערכתי תקיף ומידי נגד זלזול בהנחיות הבטיחות שמצילות חיים