השר אליהו תוקף: "נבהלו ממנכ"לית עם כיסוי ראש"

שר המורשת עמיחי אליהו תקף את הביקורת סביב מינויה של אסתי שרייבר למנכ"לית רשות העתיקות: "סיימנו מזמן להתנצל"

שר המורשת עמיחי אליהו תקף את הביקורת סביב מינויה של אסתי שרייבר למנכ"לית רשות העתיקות, וטען כי הסערה התקשורתית נובעת דווקא מזהותה הדתית.

את הדברים אמר הערב (רביעי) באירוע ההוקרה השנתי של איגוד גרעיני "איתן", שנערך במוזיאון הכנסת בירושלים לרגל יום ירושלים ה-59.

"לא יכולתם למצוא גבר?"

במהלך נאומו התייחס אליהו למתקפה שהתעוררה לאחר מינויה של שרייבר לתפקיד מנכ"לית רשות העתיקות.

"אתמול מינינו לתפקיד מנכ"לית רשות העתיקות את אסתי שרייבר, וכל התקשורת הכללית געשה: 'מה זה מנכ"לית עם תרבוש על הראש, אתם דתיים לא יכולתם למצוא גבר??'. ואני אומר חד משמעית: לא!" אמר.

השר עמיחי אליהו צילום: יהונתן טוב

לדבריו, "מדובר באישה סופר מוכשרת שיודעת לעבוד ואשת מקצוע מעולה. אז אחרי שזעקתם שיש מיעוט נשים, מה שמפריע לכם זה כיסוי הראש?".

"סיימנו מזמן להתנצל"

השר אליהו המשיך בקו תקיף ואמר: "סיימנו מזמן להתנצל ואנחנו מגיעים בגאון עם המורשת שלנו, עם התורה ועשייה שמחברת בין שמיים וארץ".

לדבריו, "אנחנו לא מתפשרים בערכים שלנו, בכיסוי הראש שלנו, בעמדות ובאהבת הארץ שלנו. אנחנו משנים את המציאות, לא מתוך יוהרה אלא מתוך שליחות ואהבת ישראל".

עוד אמר כי "הנשק הכי גדול של מדינת ישראל הוא הקשר לתנ"ך וליהדות", והדגיש את החשיבות בחיזוק פעילות המורשת והתורה ברחבי הארץ.

שרים, רבנים ואישי ציבור השתתפו

באירוע השתתפו בין היתר שר החינוך יואב קיש, שר העלייה והקליטה אופיר סופר, חבר הכנסת שמחה רוטמן, חבר הכנסת משה סולומון, יו"ר קק"ל אייל אוסטרינסקי וראש ישיבת ישיבת מרכז הרב יעקב שפירא.

"לא לעצור את האחדות"

יו"ר איגוד גרעיני "איתן", יוחנן נקטלוב, אמר באירוע כי "אחד הדברים המרכזיים שלמדנו מאז 7 באוקטובר הוא כמה עמוקה וחשובה האחדות בעם ישראל".

לדבריו, "הגרעינים שלנו פונים לכל עמך בית ישראל, דתיים, מסורתיים וחילונים, ומנסים להביא תורה מחברת שמזמינה פנימה ולא מרחיקה החוצה".

איגוד גרעיני "איתן" מאגד כ-30 גרעינים תורניים וקהילתיים ברחבי הארץ, משלומי שבצפון ועד אשקלון בדרום, ופועל בתחומי חינוך, קהילה ורווחה.