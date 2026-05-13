"טירוף הדעת": כתבים צבאיים נגד העונש ללוחם עם הפאץ' משיח

החלטת מפקד חטיבת שומרון לשלוח לוחם ל-30 ימי מחבוש בגלל פאץ' "משיח" עוררה זעם ותגובות חריפות בקרב הכתבים המסקרים את הצבא. יוסי יהושוע תקף: "טירוף הדעת", ניצן שפירא כינה זאת "הגזמה פרועה", ותמיר מורג הפנה אצבע מאשימה למפקדים: "הענישו אותו רק בגלל המבוכה מול הרמטכ"ל"

העונש החמור שהוטל על לוחם בחטיבת שומרון – 30 ימי מחבוש בפועל בשל ענידת פאץ' של "משיח" והופעה מרושלת במהלך ביקור הרמטכ"ל – ממשיך לעורר הדים, וכעת סופג ביקורת נוקבת מצד שורת כתבים צבאיים ופרשנים, שטוענים לאכיפה בררנית ולענישה חסרת פרופורציות.

הכתב הצבאי של "ידיעות אחרונות", יוסי יהושוע, יצא במתקפה חריפה נגד החלטת הפיקוד וכתב: "לשלוח לוחם לחודש בכלא בגלל פאץ’ 'משיח' זה טירוף הדעת". הביקורת הזו מתחברת לזעם הציבורי הרחב ברשתות על מה שנתפס כפער בלתי נתפס ביחס הצבא ללוחמים מול היחס לבכירים.



גם הכתב ניצן שפירא (חדשות 12) לא נשאר אדיש לעונש החריג, והגיב בקצרה אך בנחרצות לענישה: "דעתי, בקצרה: הגזמה פרועה".

הכתב המדיני תמיר מורג (ערוץ 14) הציף את התחושות הקשות ברשתות וציין את הפער הבלתי נתפס: "בעוד שלוחם נשלח לכלא לחודש על פאץ', בכירים שכשלו, כמו הפצ"רית לשעבר, עדיין מחזיקה בדרגות אלוף ומקבלת משכורת של עשרות אלפי שקלים בחודש על חשבוננו".



מעבר לטענה לאכיפה בררנית בנוגע לסמלים (כאשר פאצ'ים אחרים אינם זוכים לטיפול אגרסיבי כזה), כתבים צבאיים מפנים אצבע מאשימה למפקדיו הישירים של החייל. הטענה המרכזית היא שהחייל הפך לשעיר לעזאזל של מפקדים שכשלו בעצמם בשמירה על המשמעת ביחידה לאורך זמן.



