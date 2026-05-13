סקר מנדטים: נתניהו יכול לנשום לרווחה; בנט ולפיד בצרות

אחרי הדרמה הפוליטית מול החרדים: סקר מנדטים חדש מציג התאוששת קלה לגוש הקואליציה, לבנט ולפיד אין ממשלה

גוש הימין חטף בימים האחרונים טלטלה קשה, לאחר שהמפלגות החרדיות החליטו לחתור להפלת הממשלה והקדמת הבחירות, בתשובה לאי קידום חוק הגיוס.

למרות זאת, נראה שגוש הימין מתאושש ומטפס מספר מנדטים לעומת הסקר הקודם. סקר מנדטים של חדשות 13 מעלה כי מפלגת "ביחד" בראשות נפתלי בנט ויאיר לפיד מתחזקת מעט ומתייצבת על 36 מנדטים, מיד אחריה הליכוד שנחלשת מעט ומדורגת במקום השני עם 25 מנדטים.

אחריה ניצבת רשימת "ישר!" בראשות גדי איזנקוט, שזוכה ל-12 מנדטים. המפלגות הדתיות והימניות שומרות על כוחן, כשעוצמה יהודית וש"ס מקבלות 10 מנדטים כל אחת.

"הדמוקרטים" בראשות יאיר גולן זוכה ל-9 מנדטים. יהדות התורה וישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן מקבלות 7 מנדטים כל אחת. המפלגות הערביות, חד"ש-תע"ל ורע"ם של מנסור עבאס, עומדות על 5 מנדטים לכל רשימה. מפלגת הציונות הדתית מצליחה לעבור את אחוז החסימה וזוכה ל-4 מנדטים.

