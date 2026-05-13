הפרקליטות סגרה את התיק נגד העיתונאי הבכיר. כל הפרטים

מחוסר אשמה: הפרקליטות סגרה את התיק נגד עיתונאי ווינט, שנחשד בביצוע עבירות מין בקטין

פרקליטות מחוז מרכז סגרה את תיק החקירה נגד העיתונאי והכתב הצבאי של ynet, יואב זיתון, שנחשד בביצוע עבירות מין בקטין.

לאחר בחינת חומרי החקירה וממצאי המשטרה, הוחלט לסגור את התיק בעילת "חוסר אשמה" - החלטה המנקה את זיתון לחלוטין מכל חשד פלילי.



נזכיר כי הפרשה התפוצצה בחודש מרץ האחרון, לאחר שנער בן 15 הגיש תלונה נגד זיתון וטען כי השניים הכירו באמצעות אפליקציית היכרויות ובהמשך נפגשו במרכז הארץ. לטענת המתלונן, במהלך המפגש הותקף באלימות קשה ונאנס.



בעקבות התלונה נעצר זיתון, והחקירה נוהלה על ידי יחידת ההונאה של מחוז מרכז יחד עם תחנת ראשון לציון. במסגרת החקירה נבדקו התכתבויות בין הצדדים לצד ממצאים רפואיים שנאספו בתיק.