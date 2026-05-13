משה ליאון בתגובה ראשונה לשמועות סביבו

השמועות סביב התמודדות אפשרית של ראש עיריית ירושלים, משה ליאון, בבחירות לנשיאות שייערכו בשנת 2028 ממשיכות להסעיר את המערכת הפוליטית, אך נראה שלליאון יש תוכניות אחרות לגמרי.

בראיון לאבי כאכון בתוכנית המיוחדת של "כמעט שבת שלום" (קשת 12), שתשודר בשישי הקרוב לרגל יום ירושלים, התייחס ליאון לראשונה באופן נחרץ לשמועות על עתידו הציבורי.

"התפקיד הכי מכובד בעולם"

ליאון, המכהן בתפקידו מאז שנת 2018, ביקש להפריך את הדיווחים על שאיפותיו למשכן הנשיא: "אגיד את האמת, שזה לא יראה כמו איזה סוג של יהירות – אני כאן כדי לעשות למען ירושלים", הצהיר. "אני לא מחפש תפקיד ציבורי אחר, ואני חושב שלהיות ראש עיריית ירושלים זה אחד התפקידים הכי מכובדים בעולם שלנו. אני עושה יום ולילה למען העיר".

כשנשאל ישירות האם התשובה לגבי הנשיאות היא שלילית, השיב ראש העיר: "אם אתה רוצה לשמוע שלילה, זה בהחלט שלילה. כרגע זה לא רלוונטי".

הפנים לקדנציה שלישית

במקום לתכנן את המעבר לתפקיד ייצוגי, ליאון מבהיר כי הוא מתמקד בהמשך הפיתוח המואץ של הבירה ובכוונתו לבקש שוב את אמון הציבור הירושלמי. "אני מתכוון לרוץ לקדנציה נוספת בעירייה בתקווה שגם יבחרו בי", חשף.

"ראש העיר זה תפקיד מאוד חשוב, לא רק לירושלים אלא גם לכל היהודים בארץ ובעולם", סיכם ליאון. "חשוב שירושלים תהיה חזקה, יפה, נקייה ומפותחת. אני שמח שנפלה בידי הזכות לבצע את זה".

