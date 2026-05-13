'גררה אותנו למלחמה': לבנון קוראת לעזרה בינלאומית נגד איראן

הצוות הדיפלומטי של לבנון באומות המאוחדות הגיש לפני זמן קצר תלונה רשמית ונדירה כנגד המשטר האיראני, כאשר על פי ממשלת לבנון ותלונתה, איראן פועלת כבר שנים לחתור תחת מדיניות הממשלה ומשבשת את ענייני הפנים של לבנון למטרותיה שלה.

התלונה, שאושררה אישית על ידי נשיא לבנון ג'וזף עאון, שוטחת שורה של טענות כנגד טהראן מצד הממשלה הלבנונית. על פי נוסח התלונה הרשמי, לבנון מאשימה את איראן בהפרת כללים דיפלומטיים ונהלי יחסי חוץ בסיסיים, התערבות בוטה וחוזרת בענייניה הפנימיים של לבנון, שיבוש ריבונות המדינה, והחמור מכל, גרירה של לבנון אל תוך מלחמתה שלה.

על פי דיווחים ערביים, התלונה הלבנונית נשענת על שורה של מקרים, ביניהם גם פציעתו של השגריר האיראני ללבנון ששימש כאיש קשר של המשטר אל חיזבאללה במהלך מצבע הביפרים.

מדובר בצעד משמעותי של לבנון נגד איראן בזירה הבינלאומית, שעד כה לא נראה כמותו, בטח בימים בהם חיזבאללה נחשב לצבא הטרור החזק בעולם.