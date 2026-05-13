איראן תמורת טאיוואן? טראמפ נחת בסין לפסגה מדינית גורלית

לראשונה מאז 2017, בזמן כהונתו הקודמת של טראמפ לפני קרוב ל-9 שנים, נחת נשיא אמריקאי על אדמת סין, כאשר פעם נוספת מדובר בנשיא טראמפ.

הפסגה המדינית הדרמטית, תוכננה לצאת לפועל כבר בשורה של מקרים, אך שנת כהונתו הראשונה ההפכפכה של טראמפ יצרה עיכובים וחיכוכים, כעת גם בוושינגטון וגם בבייג'ינג מקווים לתוצאות טובות ביחסים בין המדינות, ואולי אפילו הסכמות שורשיות בין המעצמות וחלוקת הגלובוס לטריטוריות קבועות.

מאז שנבחר לכהונתו השנייה, משחקים טראמפ ונשיא סין שי במשחק של חום וקור, רגע אחד מלחמת סחר, רגע אחד הסכם שבבים, רגע אחד שיתופי פעולה ורגע אחרי זה טראמפ בועט את סין מאמריקה הלטינית.

על הרקע הזה , וכמובן המלחמה באיראן, צפויה להתקיים הפסגה בסין, הנשיא טראמפ נחת לפני זמן קצר לקבלת פנים חגיגית מלאה, ומאחורי הקלעים מדברים כבר על אפשרויות מרחיקות לכת.

בתקשורת העולמית עלו כבר ספקולציות על האפשרות לעסקה הדדית, סין תאפשר לטראמפ שליטה רחבה על מרחב הים הפרסי, וטראמפ יעלים עין מניסיונות השליטה הגוברים של סין על טאיוואן, אך עסקה כזה איננה סבירה במיוחד.

לסין יש אינטרסים עמוקים באיראן, וכך גם לארה"ב בטאיוואן, והן אינן יכולות להחליף אותן אחת בשנייה.

מעבר למסגרת המדינית צפויות הכרזות רבות על שיתופי פעולה כלכליים, ייתכן אפילו שנראה בתחומי הרכב שת"פ אמריקאי-סיני חסר תקדים, כאשר גם אילון מאסק הצטרף למשלחת האמריקאית.