"6 פעמים ביום": משה כורסיה חושף מה הוריו עושים בשביל שיתחתן

בין עוגת הגבינה המפורסמת של אמא לטיפול הפסיכולוגי ולחיפוש אחר זוגיות: משה כורסיה בראיון חג מיוחד לשבועות ל"סרוגים": "יש בי ילד קטן שרוצה חיבוק"

בעיצומו של אירוע "שבועות מדור לדור" של תנובה, כשהוא מוקף במשפחתו ובניחוחות של מאפי גבינה, פגשנו את משה כורסיה לשיחה פתוחה. כורסיה, שבימים אלו מצלם את העונה החדשה של "מחוברים", לא מפחד להסתכל פנימה – גם כשזה נוגע לרווקות הממושכת וגם כשזה נוגע לילד הקטן שרק מחפש חיבוק.

"כל הזדמנות לראות את אבא ואמא זה זהב"

אל האירוע הגיע כורסיה בליווי הוריו, עליהם הוא מדבר בעיניים נוצצות. "אני פה עם אבא ואמא היפים והאהובים שלי. שרק יהיו בריאים ושמחים, כל הזדמנות לראות אותם זה זהב", הוא משתף. מבחינתו, שבועות הוא שילוב מדויק בין קודש לחול: "זה קודם כל חג מתן תורה. לילה שלומדים בו תורה זו חוויה מדהימה מאז שאתה ילד קטן. ובמקביל? זה חג של עוגות גבינה, פשטידות ופיצות. אם אתם שואלים מה המאכל האהוב עליי – עוגת גבינה, חד משמעית".

"הם מפרישים חלות שאמצא זוגיות"

כורסיה גדל בבית מרובה ילדים, חוויה שהוא מגדיר כ"מדהימה, מאתגרת ומעצבנת בו זמנית". כשהוא רואה את הוריו בראש השולחן העצום, הוא מודה: "כזה אני רוצה". אבל הדרך לשם, עבור רווק מבוקש במגזר, רצופה בלחצים משפחתיים מוכרים.

ההורים משגעים אותך בנושא הזוגיות?

"רק מגיל 18, בערך שש פעמים ביום... הם מצפים, מייחלים, מתפללים, מדליקים נרות ומפרישים חלות. אני שמח על כל אח שלי שמצא את הבית שלו, זה מרגש אותי, ובמקביל אני מאוד רוצה למצוא את המקום שלי".

המסע ב"מחוברים" והילד שרוצה חיבוק

בימים אלו הוא צולל אל תוך המצלמות של "מחוברים", מסע שהוא מגדיר כ"מיקרוקוסמוס של החיים". התיעוד העצמי הוביל אותו חזרה אל ספת הטיפול. "חזרתי לפסיכולוג", הוא מתוודה. "התוכנית היא הזדמנות להבין מה תקוע ואיך פותרים".

כשאנחנו שואלים מה התובנה הכי גדולה שלו מהטיפול, הוא מפתיע בכנותו: "למדתי שיש בי ילד קטן שרוצה חיבוק. זה כל הסיפור של כולנו בסוף. לעשות איתו שלום, להגיד לו 'אני לא אעזוב אותך לעולם' – ואז המערכת נרגעת ואפשר להתקדם".

"באסקית או ביסקוויטים?"

למרות שהוא מעיד על עצמו כחזק יותר בבישולי שבת (חמין ודגים), את שבועות הוא משאיר למטבח של אמא. ובכל זאת, יש לו עמדה נחרצת בוויכוח העתיק - עוגת גבינה באסקית או עוגת ביסקוויטים: "עוגת גבינה באסקית, חד משמעית. יש בה משהו קליל וכיפי".

לסיום, כורסיה מבקש להעביר מסר של אחדות ושמחה: "בעולם שאני נמצא בו, קל להתבלבל. אבל בסוף, כל מה שהקדוש ברוך הוא רוצה זה שנהיה אוהבים ומכבדים זה את זה. לא לשכוח אף פעם מה המקור ומאיפה באנו".