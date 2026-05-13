לקראת הקיץ: רה"מ נתניהו בבשורה להורים עובדים

ראש הממשלה נתניהו, שר האוצר סמוטריץ' ושר החינוך קיש מכריזים היום (רביעי) על מתווה הלימודים שיתקיים במהלך הקיץ.

בהצהרה פורסם כי גובש מתווה לאומי רחב היקף להפעלת מסגרות ותכניות חינוכיות במהלך חודשי הקיץ לתלמידי ישראל מגני הילדים ועד כיתות ט’. במסגרת המתווה, יקצה משרד האוצר תקציב תוספתי של כ-600 מיליון שקלים, אשר יצטרף לתקציב הקיים של תכניות הקיץ בגני הילדים ובכיתות א'-ג', כך שהיקף ההשקעה הכולל בתכניות הקיץ יעמוד על כ-1.1 מיליארד שקלים.

מטרת התכנית היא לסייע לתלמידים בהשלמת פערים לימודיים שנוצרו בעקבות התקופה הביטחונית הממושכת, לצד מתן מענה למשפחות ולצורכי המשק. על פי התכנית, יופעלו מסגרות ותכניות מותאמות לשכבות הגיל השונות באופן הבא:

ילדי הגנים עד כיתות א'-ג' - תורחב ותועמק תכנית “גנים ובתי הספר של החופש הגדול”, שתפעל בין התאריכים 1.7.2026–31.7.2026.

כיתות ד'-ו' - במהלך חודש יולי תופעל תכנית “קיץ פלוס”, במסגרתה יתקיימו תגבורים לימודיים בקבוצות קטנות בדגש על שפה, מתמטיקה ואנגלית, תוך חיזוק מיומנויות למידה וכשירות בינה מלאכותית.

כיתות ז'-ט' - תופעל בין התאריכים 21.6.2026–30.6.2026 “מכינת קיץ” שתתמקד בקידום כשירות בבינה מלאכותית, מתמטיקה, מדעים ואנגלית, ותשלב פעילות חווייתית, ימי בוטקמפ ופעילויות STEM.

בפגישות העבודה בין השרים ובין משרדי האוצר והחינוך, גובש המתווה מתוך תפיסה משותפת של הרחבת המענים החינוכיים במהלך הקיץ, לצד הרחבת מהלך ישראל ריאלית לקידום מקצועות ה-STEM והבינה המלאכותית במערכת החינוך.

נתניהו הכריז כי: "בחופשת הקיץ נכשיר את תלמידי ישראל בתחום הבינה המלאכותית. אני רוצה שהם יהיו הכי טובים ב-GPT, קלוד ועוד לפני הבגרויות. כמו כן - נשלים פערי לימוד שנצברו במהלך המלחמה".

סמוטריץ' הוסיף כי מדובר בתכנית ניסיונית: "זה פיילוט של מעין שר"פ לתוך מערכת החינוך, ונטמיע אותו גם בתקופת הלימודים בשעות אחה"צ. ה-AI הולך לשנות את כל חיינו - בדגש על מערך החינוך".

עוד אמר שר האוצר כי: "מטרתנו היא לפנות את ההורים לעבודה, ולהקנות למידה יעילה ולא מסגרות שמזכירות שמרטפיה". הוא התייחס למעמד המורים בישראל וטען כי הוא עומד להשתפר: "בעוד חמש שנים המורה יהיה "טאלנט", דמות מעצימה, שאולי יהיו פחות בכמות - ואת הלמידה בפועל תבצע הבינה המלאכותית".

שר החינוך קיש הסביר כי במשך כל חודש יולי יתקיימו לימודים: "חודש יולי יהיה במערכת החינוך כחודש מלא, אך הוא יהיה לבחירת המורים והתלמידים".














