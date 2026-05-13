הקוראת בקלפי: איחוד בנט-לפיד או תועלת או נזק?

הקוראת בקלפי, מורן שמואלוף מנתחת קמפיינים פוליטיים ובפרק הראשון: הריצה המשותפת בין נפתלי בנט ליאיר לפיד במפלגת ביחד. האם החיבור הזה באמת טבעי ומה הסיכויים שלהם אי פעם להקים עוד הפעם ממשלה בישראל? מורן שמואלוף עונה על הכל.

בפרק הראשון של פינת הבחירות החדשה הקוראת בקלפי, מנתחת יועצת התקשורת והאסטרטגיה, מורן שמואלוף, את אחד החיבורים המסקרנים והמדוברים ביותר במערכת הבחירות: השותפות הפוליטית בין נפתלי בנט ליאיר לפיד במסגרת מפלגת ביחד.

הקוראת בקלפי עם מורן שמואלוף (אולפן סרוגים)

האם מדובר בברית אידיאולוגית אמיתית, או בחיבור שנולד בעיקר מתוך מטרה פוליטית משותפת?

בשיחה עם עורך אתר סרוגים והפרשן הפוליטי אריה יואלי, סוקרת שמואלוף את העבר הפוליטי של השניים, סגנון המנהיגות, האופי הציבורי והטעויות שכל אחד מהם נוטה לעשות בדרך, הפינה מנסה להבין מה באמת מחזיק את הצמד הזה יחד — והאם זה מספיק כדי לחזור לשלטון והפעם - להישאר בו.

במהלך הפרק נבחנים גם האתגרים שמולם ניצבת “ביחד”, הצעדים שבנט ולפיד חייבים לעשות כדי להפוך לאלטרנטיבה שלטונית אמיתית, והתחזית הפוליטית להמשך הדרך. האם הציבור הישראלי מוכן לעוד סיבוב של השניים יחד? והאם אחרי הבחירות הם ימשיכו בנפרד או ביחד (סטיגידיש).