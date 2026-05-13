היערכות למצב חירום: מד"א בקריאה דחופה לציבור

שירותי הדם של מד״א מתריעים על מחסור משמעותי במנות דם, בדגש על סוג דם O הנדרש באופן יומיומי בבתי החולים ובצה״ל לצורך טיפול בפצועים, ביצוע ניתוחים מצילי חיים, טיפול ביולדות, בחולי סרטן ובחולים הזקוקים למנות דם לעיתים תכופות, לצד היערכות למצבי חירום.

בהודעתם הם מסרו כי ללא היענות מיידית של הציבור לתרומות דם, קיים חשש לפגיעה במלאי הדם הנדרש ולצורך בדחיית ניתוחים ופרוצדורות רפואיות.

במד״א מדגישים כי לדם אין כל תחליף, לא ניתן לייצר דם באופן מלאכותי, והוא יכול להגיע רק מאנשים הבוחרים להגיע ולתרום דם למען הזולת.

במד״א קוראים לציבור, ובעיקר לבעלי דם מסוג מסוג O וסוגי -A- , B, להגיע כבר היום לנקודות ההתרמה ברחבי הארץ ולתרום דם, פעולה פשוטה שאורכת דקות בודדות ויכולה להציל חיים.