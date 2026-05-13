מבוכה בצה"ל: קצין בכיר חשוד שהטריד מינית קצינה

חשד חמור להטרדה מינית בצה"ל: נפתחה חקירה נגד קצין בכיר בחשד שהטריד מינית קצינה ששירתה איתו

מצ״ח פתחה בחקירה נגד קצין בכיר בדרגת אלוף-משנה באגף התקשוב של צה״ל - בעקבות תלונה על הטרדה מינית של קצינה ששירתה איתו, כך דיווח היום (רביעי) דורון קדוש.

בשלב זה הוחלט בצה״ל להשעות את הקצין מתפקידו עד לבירור פרטים נוספים.

צה״ל מסר בתגובה לחשדות החמורים נגד הקצין הבכיר: ״בעקבות תלונה אודות אירוע בעל אופי מיני מצד קצין בדרגת אלוף משנה נפתחה חקירת מצ"ח. עם סיומה יועברו הממצאים לבחינת הפרקליטות הצבאית. לנוכח החקירה הקצין הושעה מתפקידו על ידי מפקדיו.

צה"ל רואה בחומרה רבה כל פגיעה על רקע מיני וימשיך לפעול בנחישות על מנת למגר כל תופעה מסוג זה.״