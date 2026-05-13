טלטלה נוספת: עוד עזיבה משמעותית בערוץ 13

אחרי השינויים האחרונים בערוץ 13, עם צירופם של מסוודה ומיכאל שמש - עזיבה משמעותית בהנהלת הערוץ

מנכ"ל ערוץ 13, אמיליאנו קלמזוק - פורש מתפקיד לאחר שנתיים בתפקיד. בהודעה מטעם הערוץ נמסר: "בתקופת כהונתו, ערוץ 13 השיג את הביצועים הפיננסיים והרייטינג הטובים ביותר שהיו לחברה בחצי עשור

רשת מדיה בע"מ מודיעה היום כי אמיליאנו קלמזוק פורש מתפקיד המנכ"ל, שאותו מילא מאז מרץ 2024. הדירקטוריון מבקש להודות למר קלמזוק על תרומתו המשמעותית להבראת החברה ומאחל לו הצלחה רבה בהמשך דרכו".

מר קלמזוק מסר: "הובלת רשת דרך אחת התקופות המאתגרות ביותר בתולדותיה הייתה זכות וכבוד עבורי, ובמיוחד כעולה חדש לישראל. עובדי החברה גילו חוסן, יצירתיות ומסירות יוצאת דופן בתנאים מאתגרים - תחת מלחמה ממושכת, לחץ כלכלי ובעיצומו של שינוי בעלות מורכב. אני גאה במה שבנינו יחד. היום לאחר כשנתיים, רשת 13 היא גוף חזק ותחרותי, ואני מאחל לבעלים החדשים הצלחה בהבאת החברה לצמיחה".

מעבר לשיפור התפעולי המשמעותי, הוביל מר קלמזוק את מיצוב רשת 13 מחדש כנכס מדיה אטרקטיבי להשקעה. הוא מילא תפקיד חשוב בתהליך מול משקיעים, שהוביל לחתימת הסכם רכישת מניות עם קרן מריט, עסקה שייצגה את ההשקעה המשמעותית הראשונה ברשת בשנים האחרונות. העסקה שיקפה את השיפור במצבה הפיננסי והתפעולי של החברה תחת הנהגתו.

במהלך המלחמה עם איראן, הוביל קלמזוק את פעילות רשת 13 סביב השעון וניהל את השפעת הלחימה על שוק הפרסום ולוח השידורים באופן שמנע נזק ארוך-טווח מהותי בביצועים הפיננסיים.

הוא פיקח על ההשקה המוצלחת ועל הביצועים המוצלחים ביותר של "האח הגדול" ב-2025 והרחיב את לוח התכניות עם "The Voice", "וורט" ו-"אהבה חדשה", מתוך מחויבות לצמיחה בהכנסות לצד גידול ארוך- טווח בקהלי צופים.



דני כהן מ- Access Industriesמסר בשם דירקטוריון רשת 13: "הדירקטוריון מבקש להביע את תודתו הגדולה לאמיליאנו על הנהגתו את רשת 13. אמיליאנו פעל כמנכ"ל רשת בכישרון אסטרטגי, בנחישות, בחוסן ובמחויבות בתקופה מאתגרת במיוחד. הצלחתו עם 'האח הגדול' הייתה קריטית ליציבות הערוץ, והוא מילא תפקיד משמעותי מאוד בצעדים שנקט הדירקטוריון כדי לאתר השקעה חדשה לחברה. אמיליאנו הוא אדם מסור, שהשקיע את כל ליבו בתפקיד, ומחויבותו לישראל ראויה לציון. אנו מודים לו מקרב לב על כל פועלו."