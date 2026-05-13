לקראת מפץ פוליטי? "מוכנים לשבת איתו, בתנאי אחד"

ההצהרה הדרמטית של גדולי הדור הליטאים על פירוק ה"גוש" מקבלת היום (רביעי) משנה תוקף. בראיון שהעניק נאמן ביתו של הרב דב לנדו, הרב ישראל קרביץ, הוא מבהיר כי הנאמנות האוטומטית לבנימין נתניהו הסתיימה, וכי מעתה הכל פתוח – כולל חיבורים פוליטיים שנחשבו עד לא מזמן לדמיוניים.

בראיון לרדיו 'קול ברמה', אמר קרביץ: "מעכשיו, מי שיבטיח ויצליח להעביר את חוק הגיוס יקבל את תמיכת דגל התורה". דברים אלו מגיעים על רקע הדיווחים על מגעים עקיפים מול נפתלי בנט וגורמים נוספים באופוזיציה.

כשנשאל האם החרדים יתמכו בהפלת הממשלה באופן אקטיבי, השיב: "יש הצעות להצביע אי אמון. אם זה יהיה רלוונטי – הגר"ד לנדו ידון בכך".

"אין ברירה אלא לשבור את הכלים"

לדברי הרב קרביץ, המהלך לפירוק הממשלה אינו גחמה של רגע אלא תוצאה של הבנה עמוקה שנתניהו לא יספק את הסחורה. "פיזור הכנסת הוא החלטה סופית. זה תהליך הדרגתי שהחל כבר מזמן. ההחלטה התקבלה לאחר שהובן שחוק הגיוס לא יעבור. אנחנו רצינו להעביר את החוק, אבל הגיעו למסקנה שזה לא יקרה".

הוא הוסיף נימה רגשית קשה המשקפת את הלך הרוח ברחוב החרדי: "בזמן שבחורי ישיבות מקבלים מכות (הכוונה לסנקציות הכלכליות והמשפטיות), אין ברירה אלא לשבור את הכלים".

הח"כים החרדים יישארו בתפקידם?

למרות הטלטלה בהנהגה הרוחנית והשינוי באסטרטגיה הפוליטית, נראה שבזירה הפרסונלית לא צפויים זעזועים מיידיים בתוך "דגל התורה". כשנשאל הרב קרביץ האם נשקלת החלפת חברי הכנסת המכהנים לקראת הבחירות הקרובות, השיב בקצרה: "אני לא רואה סיבה לשינוי כרגע".