מביך: נציגת פולין לאירוויזיון ברחה מהראיון כשנשאלה על ישראל

אליציה, נציגת פולין לאירוויזיון 2026, סיפקה את הרגע המתוח של הערב כשנראה היה שהיא מסרבת להתראיין לאתר ישראלי. מה גרם לה לשנות את דעתה?

מבוכה על השטיח הטורקיז בוינה: שבוע האירוויזיון נפתח השבוע בקול תרועה רמה עם אירוע "השטיח הטורקיז" החגיגי, אך לצד החיוכים והנצנצים, נרשם רגע אחד צורם במיוחד שעורר סערה בקרב המשלחת הישראלית והמעריצים בארץ.

ההתחמקות שהפכה לוויראלית

במהלך סבב הראיונות המסורתי, ניגש צוות האתר הישראלי Euromix לראיין את אליציה, הנציגה הפולנית לתחרות השנה. אלא שמה שהתחיל כשיחה שגרתית, הפך מהר מאוד לסיטואציה לא נעימה. כשכתבת האתר ביקשה מהזמרת למסור דרישת שלום חמה לקהל הישראלי שתומך בה, אליציה נראתה מסויגת, הפנתה את גבה והחלה להתרחק מהמקום במה שנראה כניסיון התחמקות ברור.

התערבות הסוכנת והתפנית בעלילה

המתח על השטיח היה בשיאו, אך כאן נכנסה לתמונה הסוכנת האישית של הזמרת. בתיעוד ניתן לראות את אליציה הולכת לכיוון הסוכנת שלה. הסוכנת מחליפה איתה מספר מילים, וגורמת לה לחזור לעמדת הראיונות. רק לאחר התייעצות עם המנהלת שלה, ניאותה הכוכבת הפולנית להסתובב, לחייך למצלמה ולמסור מסר קצר וגנרי לצופים בישראל.