התפתחות חדשה בפרשייה נגד אייל גולן

לאחר התלונות שלו וההתקפלות של המשטרה - התפתחות חדשה בפרשה נגד אייל גולן

הזמן אייל גולן הגיש לאחרונה תלונה למשטרה בגין סחיטה באיומים ותלונת שווא, לאחר שצעירה התלוננה נגדו על עבירות מין שבוצעו לפני תשע שנים.

היום (רביעי) נודע כי ‏בהנחיית הפרקליטות אייל גולן יוזמן לחקירה באזהרה בשבוע הבא בפרשה החדשה נגדו, וזאת לאחר שהמועד הקודם לחקירתו בוטל בפעם הקודמת.

בנוסף, המתלוננת נגדו תיחקר אף היא באזהרה.

המהלך של גולן על תלונתו נגד הצעירה, הגיע בתום עבודה סמויה של צוותו המשפטי, שטוען כי אסף חומרים מפלילים נגד הגורמים שניסו לכאורה להוציא מהזמר כספים במרמה.

עורך דינו של גולן, טל גבאי, חשף את הרקע להגשת התלונה והתבטא בחריפות חסרת תקדים. "מדובר באחת מפרשיות הסחיטה הגדולות בתולדות המדינה", מסר עו"ד גבאי. לדבריו, תלונות שהופנו כלפי הזמר נולדו אך ורק ממניעים כספיים ונקמניים: "לוקחים את אייל גולן, סוחטים אותו, ולאחר שהוא מסרב לשלם הון עתק – מייצרים פרשייה יש מאין".