הרצוג מתפתל בתשובתו על בקשת החנינה לנתניהו . צפו

הנשיא הרצוג התייחס היום לסטטוס בקשת החנינה של נתניהו, ודיבר אף על בקשתו מהצדדים להגיע להסדר. צפו

נשיא המדינה יצחק הרצוג התייחס היום (רביעי) בוועידת הנשיא למחר ישראלי משותף - לבקשת החנינה של ראש הממשלה בנימין נתניהו.

בדבריו הוא אמר: "אני גם נוגע בנושאים מאוד כואבים. אם נדבר על הנושא שהוא סוג של פיל בחדר - סוגיית החנינה של ראש הממשלה ובקשת החנינה, חשוב לי לומר למה אני דורש הידברות להסדר, ולמה אני דורש מגעים להסדר.

ללא

אני באמת מאמין שבסוגיות הכבדות הללו, שחורכות את לב החברה הישראלית ומפלגות אותה, הדרך הנכונה, ככל שרק ניתן, היא להגיע להבנות והסדרים ואני מאמין בהבנות והסדרים.

וגם במקרה הזה, לכולם קשה, לכולם קשה. בוודאי לצדדים קשה כשאול. אבל ברגע שצד אחד אמר שהוא מוכן לבוא לחדר, אני גם מצפה שהצד השני יעבור לחדר.״