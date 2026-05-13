יום הולדת שמח: עשרה דברים שלא ידעתם על לינוי אשרם

מהילדה מראשון לציון שהתחילה להתאמן בגיל 7, דרך הפציעה שכמעט עצרה הכול ועד רגע הזהב ההיסטורי בטוקיו: 10 דברים שאולי לא ידעתם על לינוי אשרם לרגל יום הולדתה

כולנו זוכרים את רגע הזהב בטוקיו, אבל כמה אנחנו באמת מכירים את לינוי אשרם? לרגל יום הולדתה, חזרנו ל-10 תחנות מעניינות בחייה: הילדות בראשון לציון, הפציעות שכמעט עצרו הכול, הרגע ההיסטורי באולימפיאדה והחיים החדשים שאחרי הפרישה.

1. התחילה להתאמן כבר בגיל 7

לינוי אשרם נכנסה לעולם ההתעמלות האמנותית כשהייתה רק בת 7. כבר מגיל צעיר היה ברור שמדובר בכישרון יוצא דופן, והיא התחילה להתחרות בעולם עוד לפני גיל בת מצווה.

2. נולדה וגדלה בראשון לציון

אשרם נולדה וגדלה בראשון לציון, שם גם המשיכה להתגורר לאורך השנים - אפילו בתקופת השיא של הקריירה הבינלאומית שלה.

3. היא ממוצא יווני ותימני

בראיונות סיפרה לינוי שהיא ממוצא יווני ותימני, ושלא תמיד התאימה ל"סטנדרט" המקובל בענף. דווקא מהמקום הזה היא בחרה להוכיח שהיא יכולה להגיע הכי רחוק שיש.

4. הייתה ספורטאית מצטיינת בצה"ל

בשנת 2017 התגייסה לצה"ל במעמד של ספורטאית מצטיינת ושירתה ביחידת לוטם בצריפין - במקביל לקריירה הספורטיבית האינטנסיבית שלה.

5. פציעה קשה כמעט עצרה לה את הקריירה

בשנת 2017 סבלה מקרע במיניסקוס והיה חשש שלא תספיק להתאושש לקראת אליפות אירופה. למרות זאת, היא הצליחה לחזור להתחרות תוך זמן קצר - ומשם רק המשיכה לטפס.

6. עשתה היסטוריה באולימפיאדה

באולימפיאדת טוקיו 2020 הפכה לינוי אשרם לספורטאית הישראלית הראשונה שזוכה במדליית זהב אולימפית בענף ההתעמלות האמנותית - ולאחת הספורטאיות הגדולות בתולדות ישראל.

7. פרשה בגיל צעיר מאוד

למרות הקריירה המפוארת, אשרם הודיעה על פרישה מתחרויות כבר בשנת 2022, כשהייתה בת 22 בלבד. זמן קצר לאחר מכן הצטרפה לצוות האימון של נבחרות ישראל.

8. השתתפה ב"הזמר במסכה"

אחרי הפרישה מהספורט, לינוי המשיכה למסך - ובשנת 2023 השתתפה ב"הזמר במסכה" בתור הארטישוק.

9. גם "רוקדים עם כוכבים" נכנס לרשימה

בשנת 2024 השתתפה בעונה השלישית של "רוקדים עם כוכבים" והגיעה עד המקום השלישי - הישג שהראה שהיא יודעת לכבוש גם את הרחבה, לא רק את המזרן.

10. לאחרונה גם התארסה

באפריל 2026 לינוי אשרם התארסה לבן זוגה עומר רויטמן - רגע אישי ומרגש שסגר עבורה תקופה חדשה בחיים שאחרי הקריירה התחרותית.