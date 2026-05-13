תושבי חריש לבג"ץ: לעצור את המינוי של ש"ס לרב העיר

תושבי חריש עתרו לבג"ץ בדרישה להקפיא את בחירת רב העיר. בעתירה נחשף כי ממלא מקום ראש העיר מקדם "מחטף פוליטי" למינוי המועמד של ש"ס בחסות "ואקום שלטוני". עוד נטען כי מועמד ש"ס הוא אביו של חבר מועצה מכהן, וכי ההליך נוהל במחשכים וללא היוועצות תקינה

תושבי העיר חריש הגישו היום (רביעי) עתירה דחופה לבג"ץ, באמצעות ארגון "עתים", בדרישה לעצור באופן מיידי את הליך בחירתו של רב העיר. לטענת העותרים, מדובר במנגנון מינויים פוליטי ודורסני שאינו חוקי, אשר מקודם בזמן שהעיר מנוהלת על ידי ממלא מקום זמני שלא נבחר על ידי הציבור, ותחת האפשרות שתצא לבחירות מיוחדות בכל רגע.

המבוכה של משרד הדתות

עוד בטרם הגשת העתירה, נרשמה מבוכה קשה במשרד הדתות. בתגובה רשמית בכתב שהעביר המשרד לפניית ארגון "עתים", הוא אישר למעשה – מבלי להתכוון לכך – את עיקר הליקויים שעליהם התריעו העותרים מזה חודשים.

בין היתר, המשרד אישר כי נציגי האסיפה הבוחרת תואמו מראש בין השר לבין ממלא מקום ראש העיר, ללא כל מעורבותה של המועצה המקומית. בנוסף, אישר המשרד כי לפחות נציגה אחת באסיפה הבוחרת נמצאת בניגוד עניינים חמור ותודח, וכי מידע מהותי כלל לא נמסר לחברי המועצה בזמן אמת. כל זאת, למרות הכחשות חוזרות ונשנות מצד ש"ס וממלא המקום על קיומו של תיאום מוקדם או ניגודי עניינים. למרות חשיפת הליקויים הללו, משרד הדתות וממלא המקום סירבו לעצור את ההליך והמשיכו לדחוף לקיומן של הבחירות שנקבעו ל-20.5.

הסכם פוליטי וניגוד עניינים

העתירה חושפת שורת כשלים, ובראשם הסכם קואליציוני שנחתם בין ממלא מקום ראש העיר, יוחאי פרג'י, למפלגת ש"ס. במסגרת ההסכם, התחייב פרג'י לקדם את מינוי רב העיר במהירות ורק "בהסכמת ש"ס". יתרה מכך, העתירה מצביעה על קשרים פוליטיים מובהקים: הרב המיועד עומד בראש קהילה דתית בעיר, בעוד בנו מכהן כחבר מועצה מטעם ש"ס ואף חתום בעצמו על אותו הסכם קואליציוני המקדם את מינוי אביו. בנוסף, נטען כי הליך ההיוועצות של השר, צעד המחויב על פי חוק, כלל לא התקיים.

לטענת העותרים, מועד הבחירות נקבע במכוון כדי לקבוע עובדות בשטח רגע לפני בחירות אפשריות, ובכך להטביע חותם על מבנה הכוח, התקציבים והמינויים בעיר לשנים קדימה. "לא מדובר במינוי טכני, אלא בניסיון לעצב שליטה פוליטית במוקדי הכוח העירוניים", טוענים העותרים. התושבים מדגישים כי זו "אינה שאלה דתית, אלא שאלה של שלטון החוק".

"רב עיר אינו ג'וב מפלגתי"

עו"ד אוהד וייגלר, מנהל המחלקה למדיניות ציבורית בארגון "עתים", מסר עם הגשת העתירה: "חריש מצטרפת לשורה ארוכה של ערים בישראל שתושביהן מבינים כי רב עיר אינו 'ג'וב' מפלגתי שמחולק בחדרים סגורים, אלא דמות רוחנית שאמורה לשרת את כלל הקהילות בעיר וליהנות מאמון הציבור".

וייגלר הוסיף כי "לא ייתכן שהמשרד והרשות המקומית יצפצפו על דרישות החוק". הוא ציין כי הודאת המשרד בליקויים היא "תמרור אזהרה בוהק", אך אינה מהווה תעודת כשרות להליך כולו, ודרש לעצור את המהלך לאלתר כדי להבטיח הליך מינוי שקוף ודמוקרטי.

התושבים מצדם נחושים לעצור את המינוי עד שייבחר ראש עיר קבוע, בטענה כי אין זה מתפקידו של ממלא מקום זמני לקבע עובדות בלתי הפיכות בתקופת מעבר ותחת תכתיב פוליטי. כעת, עתידה של ההנהגה הרוחנית בחריש מונח לפתחו של בג"ץ