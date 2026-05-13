יובל המבולבל הולך עם ציצית - אבל לא חובש כיפה. זו הסיבה

יובל המבולבל מדבר על תהליך ההתחזקות שהוא עובר בשנים האחרונות, חושף מה השתנה אצלו מאז שהתחיל ללכת עם ציצית - ומסביר למה מבחינתו יש דברים שצריכים לקרות בהדרגה. מתוך סדרת הראיונות "נשמות צמאות" באולפן סרוגים

"אני עושה מה שאני יכול כרגע"

יובל מסביר שמבחינתו, התחזקות היא תהליך, ולא משהו שקורה ביום אחד. "אני עושה מה שאני יכול כרגע", הוא אומר. "ציצית - כן. כיפה… זה חלק מתהליך. אני לא חושב שצריך לעשות הכל בבת אחת".

לדבריו, עצם ההחלטה להתחיל ללכת עם ציצית כבר השפיעה עליו מאוד. "מאז ששמתי את הציצית הזאת הרבה דברים השתנו אצלי בחיים", הוא משתף. "אני גם מרגיש שיש שמירה עליי ועל בני המשפחה שלי".

"כבר לא מפחד מהתגובות"

בהמשך הראיון, יובל נשאל האם הוא חושש שיום אחד, אם יתחיל ללכת גם עם כיפה, זה ישפיע על התדמית של "יובל המבולבל" או על איך שהקהל תופס אותו. מבחינתו, אחרי כל מה שעבר בחיים ובקריירה - הוא כבר לא מפחד מתגובות או מביקורת.

"אחרי כל מה שעברתי עם הפרשה, עם הסמים… אמרו עליי, כתבו עליי, תלו אותי - והנה אני פה", הוא אומר. "יש שיר של אלטון ג'ון, I’m Still Standing - אני עדיין עומד".

לדבריו, היום הוא פשוט בוחר להיות נאמן לעצמו. "זה כבר לא משפיע עליי", הוא מסביר. "אני פשוט עושה מה שאני מרגיש מחובר אליו, מה שאמיתי איתי ומה שחלק ממני".

יובל המבולבל

חלק מתוך "נשמות צמאות"

הדברים נאמרו במסגרת סדרת הראיונות "נשמות צמאות" של סרוגים, שבה מתארחות דמויות מוכרות לשיחות אישיות על אמונה, משברים והדרך שעברו. לראיון המלא