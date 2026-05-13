האור בחייה: מאיה דגן מגיעה ל"רוקדים עם כוכבים" עם רקדן חדש

עם רפרנס בלתי נשכח ל"השיר שלנו" וטונות של רגש, מאיה דגן חשפה את הפרטנר שלה ל"רוקדים עם כוכבים" – והיא כבר מאוהבת

אם היה חסר לנו קצת אבק כוכבים ונוסטלגיה לעונה הקרובה של "רוקדים עם כוכבים", הגיעה מאיה דגן וסיפקה את הסחורה. בפוסט מרגש שפרסמה ברשתות החברתיות, חשפה השחקנית את הרקדן שילווה אותה העונה: שחר סיזמנוביץ'. דגן בחרה להציג אותו לצלילי השיר המיתולוגי "האור בחיי", המזוהה עם סדרת הקאלט "השיר שלנו" בה כיכבה.

"הגיע הזמן שתכירו את השותף שלי למסע הזה, את הרקדן הכי טוב בתחרות", כתבה דגן בפרץ של הערכה, "תתכוננו להתאהב בדבר המושלם הזה, אני כבר התאהבתי". היא חתמה את הפוסט במחווה המרגשת: "שחר!! זה לא סתם אולי, אתה האור בחיי".

נראה שדגן וסיזמנוביץ' בונים על חיבור רגשי עמוק ודרמה בימתית, בדיוק כמו שמאיה יודעת להגיש. אחרי הכרזה כזו, הציפיות מהכימיה של השניים על הרחבה הרקיעו שחקים. האם הם יהיו הזוג שיאיר את העונה? אנחנו כבר מחכים לריקוד הראשון.