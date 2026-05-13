בדרך לממשלה עם השמאל? "נתמוך במי שיעביר את חוק הגיוס"

איתות אזהרה ברור לנתניהו: הרב ישראל קרביץ, נאמן ביתו של מנהיג הציבור הליטאי הגר"ד לנדו, מצהיר כי דגל התורה תעניק את תמיכתה למי שיצליח להעביר את חוק הגיוס – גם אם מדובר באופוזיציה. "יש הצעות להצביע אי אמון, אם זה רלוונטי הרב ידון בכך", אמר

האם המפלגות החרדיות מכינות את הקרקע לשיתוף פעולה עם נפתלי בנט או עם גורמים באופוזיציה? הרב ישראל קרביץ, נאמן ביתו ומקורבו של מנהיג הציבור הליטאי, הגר"ד לנדו, שיגר היום (רביעי) מסר חד וברור באשר להמשך דרכה הפוליטית של סיעת דגל התורה.

בראיון למשי וגדלוביץ' בתחנת הרדיו 'קול ברמה', נשאל קרביץ האם החרדים ישבו עם בנט, והשיב בהצהרה דרמטית שקושרת את התמיכה הפוליטית כולה לסוגיית הגיוס בלבד: "מעכשיו, מי שיבטיח ויצליח להעביר את חוק הגיוס – יקבל את תמיכת דגל התורה".

דבריו של קרביץ לא נעצרו רק באולטימטום סביב החוק, אלא כללו גם איום מרומז על שלמות הממשלה. לדבריו, בסיעה שוקלים מהלכים אופרטיביים: "יש הצעות להצביע אי אמון בממשלה. אם זה יהיה רלוונטי - הגר"ד לנדו ידון בכך ויכריע".

בנוסף, התייחס קרביץ לשמועות על רענון השורות במפלגה ועל האפשרות שהנציגים הנוכחיים של דגל התורה בכנסת יוחלפו לקראת מערכת הבחירות הבאה. "אני לא רואה שום סיבה לשינוי כרגע", הבהיר.