זוג של גמר: זו הרקדנית שתרקוד עם הכוכב ההוליוודי נתנאל בוזוליץ

נתנאל בוזוליץ, כוכב יומני הערפד ו-המקוריים, נחשף כאחד המשתתפים הבולטים בעונה החדשה של רוקדים עם כוכבים. הכוכב ההוליוודי, שמזוהה בשנים האחרונות גם עם פעילות הסברה נרחבת למען ישראל, חשף את הרקדנית שלו בסרטון שכבר הצליח לעורר באזז גדול ברשת

הציוותים לעונה החדשה של רוקדים עם כוכבים ממשיכים להיחשף, אבל נראה שאחד השמות שהכי הצליחו להפתיע את הקהל הוא נתנאל בוזוליק, כוכב הוליוודי בינלאומי שמצטרף העונה לפורמט הישראלי.

כעת נחשף כי מי שתרקוד לצידו היא ג'וליה שחר, מהרקדניות הבולטות והמצליחות בתוכנית. שחר כבר רקדה בעבר לצד לירן דנינו, יוגב מלכה, דור הררי ו-בן זיני, ואף זכתה בתוכנית יחד עם הררי.

בוזוליץ, שכיכב בסדרות ענק כמו יומני הערפד ו-המקוריים, נחשב לשם מוכר מאוד בעולם הטלוויזיה הבינלאומי - ולכן עצם ההשתתפות שלו בגרסה הישראלית של התוכנית כבר מעוררת לא מעט באזז.

מעבר לקריירת המשחק שלו, בוזוליץ הפך בשנים האחרונות גם לדמות בולטת מאוד בהסברה למען ישראל ברשתות החברתיות. למרות שאינו יהודי אלא נוצרי, הוא הגיע לישראל במיוחד כמה פעמים, פרסם תכנים רבים בעד ישראל, נפגש עם משפחות חטופים והביע תמיכה פומבית במדינה מול מיליוני העוקבים שלו ברחבי העולם.

נתנאל בוזוליק צילום: אינסטגרם

סרטון ההכרזה שכבר הפך לוויראלי

השניים חשפו את הציוות החדש בסרטון יצירתי ומשעשע במיוחד. במהלך הסרטון מופיעים כל הכוכבים שג'וליה רקדה איתם בעבר, כאשר גביע מועבר מאחד לשני עד שהוא מגיע לבוזוליק. לאורך הסרטון זורקים עליו מחמאות משעשעות כמו "הכי טוב", "הכי מוצלח" ו"הכי חתיך", במה שכבר מסתמן כאחת מחשיפות הציוותים הכי מושקעות ומדוברות של העונה.

כעת, עם כוכב הוליוודי בעל ניסיון בימתי עצום ורקדנית שכבר יודעת איך להגיע עד הסוף, לא מעט צופים כבר מסמנים את השניים כאחד הזוגות החזקים ביותר של העונה.