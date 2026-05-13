בג"ץ הכריע: נדחתה דרישת נתניהו נגד היועמ"שית בתיק גופמן

שעות ספורות לאחר שעורך דינו של נתניהו טען כי היועמ"שית "בניגוד עניינים" ודרש לאפשר לוועדת גרוניס לעקוף אותה - בג"ץ דוחה את הבקשה על הסף. בית המשפט קבע כי תצהירו של העד המרכזי יוגש בצינורות המקובלים בלבד

העימות החזיתי בין הממשלה לייעוץ המשפטי סביב מינויו של האלוף רומן גופמן לראש המוסד הגיע היום (רביעי) להכרעה מהירה בבית המשפט העליון. הרכב השופטים – אלכס שטיין, עופר גרוסקופף ודפנה ברק-ארז – דחה את דרישתו החריגה של ראש הממשלה בנימין נתניהו (שהוגשה באמצעות עו"ד ד"ר הראל ארנון) למנוע מהיועצת המשפטית לממשלה את הגשת התצהיר המרכזי בתיק.

בהחלטה קצרה וחד-משמעית שפורסמה היום, דחו השופטים את טענותיו של עו"ד ארנון והבהירו את אופיו של התצהיר המדובר. "הגשת התצהיר מטעם תא"ל ג' נועדה להביא בפני בית המשפט את גרסתו העובדתית לאירועים – ותו לא", נכתב בהחלטה.

השופטים שללו את החשש שמדובר במהלך בעל השלכות משפטיות שייפגע מהעמדה המקצועית של היועמ"שית. "בהגשת התצהיר אין אפוא היבטים של ייצוג או חוות דעת משפטית, ולא ייכללו בו כל טענות משפטיות", הדגישו שטיין, גרוסקופף וברק-ארז.

בשורת הסיכום של ההחלטה, שמהווה דחייה מוחלטת של בקשת נתניהו, נכתב: "התצהיר נסוב על מעורבותו של תא"ל ג' באירועים במסגרת תפקידו הצבאי. על כן, דרך המלך היא הגשת התצהיר באמצעות הייעוץ המשפטי לממשלה כמקובל".

החלטת בג"ץ חותמת את הדרמה שהתחוללה מוקדם יותר היום, כאשר פרקליטו של נתניהו פנה בדחיפות לבית המשפט. כזכור, בבקשה נטען כי מאחר שגלי בהרב-מיארה תומכת בעמדת העותרים שדורשים לבטל את המינוי, היא מצויה ב"אנומליה דיונית". נתניהו טען כי הגשת תצהיר דרכה, כאשר היא מתנגדת להחלטת ראש הממשלה, מעלה חשש למראית עין ציבורית. עורך הדין דרש מבית המשפט להורות לוועדת גרוניס להגיש את התצהיר בעצמה, אך כאמור, שופטי העליון הבהירו כי מדובר במסמך עובדתי של איש צבא, שחייב להיות מוגש בצינורות המקובלים של הייעוץ המשפטי למדינה.