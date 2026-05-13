האגדה מתחילה: דיאן שוורץ חושפת את הפרטנר ל"רוקדים עם כוכבים"

דיאן שוורץ, בוגרת "האח הגדול", אף פעם לא עושה דברים "ליד", ואת חשיפת הפרטנר שלה לעונה הקרובה של "רוקדים עם כוכבים" היא בחרה לעשות בדרך הכי יצירתית ומרשימה שיש. בסרטון שהעלתה לרשתות החברתיות, חשפה שוורץ כי מי שילווה אותה על הרחבה הוא הרקדן לוטם מדמוני, פנים מוכרות ואהובות מהנבחרת המקצועית של התוכנית.

שוברת את הרשת עם בינה מלאכותית

מה שתפס את עיני הגולשים לא היה רק הליהוק המבטיח, אלא הדרך שבה הוא הוצג. הקליפ, שנראה כאילו הופק בעזרת טכנולוגיית בינה מלאכותית (AI), לקח את הצופים אל תוך עולם האגדות של "היפה והחיה". עם תפאורה של ארמון קסום, שמלת נשף צהובה ואיקונית ואווירה של דיסני בשיאו, דיאן ולוטם נראו מוכנים לרגע שבו המוזיקה תתחיל והאורות יידלקו. השימוש בטכנולוגיה הצליח לייצר באזז מיידי ולהוכיח שדיאן מתכוונת להביא לעונה הזו לא רק צעדי ריקוד, אלא חבילה שלמה של פרפורמנס.

לוטם מדמוני: הפרטנר המושלם לדרמה?

לוטם מדמוני, שכבר הוכיח בעבר שהוא אחד הרקדנים הדומיננטיים והכישרוניים על המסך, נחשב לשידוך מסקרן עבור שוורץ. לוטם ידוע ביכולת שלו להוציא מהפרטנריות שלו רגש ועוצמה, ושני אלה הם בדיוק מה שדיאן יודעת לספק בשפע. החיבור בין הדיוק של לוטם לבין הנוכחות הבימתית הבלתי מתפשרת של דיאן מסמן אותם כבר עכשיו כאחד הזוגות הפוטוגניים והמסקרנים ביותר בתחרות.