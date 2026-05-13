צחי הלוי קיבל את אחת הרקדניות החזקות ברוקדים עם כוכבים | צפו

הציוותים לעונה החדשה של רוקדים עם כוכבים ממשיכים להיחשף, וכעת נודע כי צחי הלוי ירקוד לצד נינה סול, שנחשבת לאחת הרקדניות החזקות והבולטות בפורמט.

הלוי, מהשחקנים המצליחים והמוכרים בישראל, מגיע לתוכנית עם ניסיון בימתי עצום, כריזמה ונוכחות חזקה מול מצלמה וקהל. לאורך השנים בלט גם כשחקן וגם כמוזיקאי, ונחשב לאחד השמות המסקרנים שנכנסו העונה לרחבה.

אחת הרקדניות הכי חזקות בפורמט

סול נחשבת כבר שנים לאחת הרקדניות הבולטות ב"רוקדים עם כוכבים", וכמעט בכל עונה מצליחה להגיע לשלבים המתקדמים ואף לגמר. לאורך השנים רקדה לצד לי בירן, אלכס שטילוב, שלומי טפירו ושגיא מוקי.

עם שטילוב היא אף זכתה בעונה הראשונה של התוכנית בישראל, בעוד שעם מוקי ולי בירן הצליחה להגיע עד המקום השני.

צחי הלוי צילום: צילום: פלאש 90

לא מעט צופים מאמינים שהיכולת שלה להוציא מהרקדנים שלה את הטוב ביותר, יחד עם כוריאוגרפיות חזקות וטכניקה מדויקת, היא אחת הסיבות המרכזיות לכך שהיא כמעט תמיד מגיעה רחוק בתחרות.

כעת, עם שחקן שמגיע עם ניסיון בימתי משמעותי מאוד ויכולת הופעה חזקה, לא מעט צופים כבר מסמנים את השניים כאחד הציוותים הכי חזקים של העונה - ואולי אפילו כמועמדים ברורים להגיע לגמר.