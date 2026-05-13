אבישג סמברג מציגה את הרקדן החדש שלה ב"רוקדים עם כוכבים"

המדליסטית האולימפית אבישג סמברג רגילה לנצח בקרבות על המזרן, אבל נראה שהאתגר הבא שלה הולך לדרוש ממנה סוג אחר לגמרי של משמעת. לקראת העונה החדשה של "רוקדים עם כוכבים", חשפה סמברג את הפרטנר שלה: הרקדן הלטיני המקצועי איוון דנסיבור, וכבר מהרגעים הראשונים ברור שמדובר בזיווג עם "אש בעיניים".

מומחה ללטיני עם ארון גביעים

דנסיבור הוא לא רק פנים חדשות בנבחרת הרקדנים, אלא כוח עולה בעולם הריקודים הסלוניים. כרקדן לטיני מקצועי שקטף לא מעט תארים וזכה בתחרויות יוקרתיות, הוא מביא איתו לרחבה דיוק טכני יוצא דופן וסגנון חסר פשרות. עבור סמברג, מדובר במורה שלא מתכוון לעשות לה הנחות בגלל העבר הספורטיבי שלה.

"פה זה לא מכות - פה זה אומנות"

הדינמיקה בין השניים נחשפה בסרטון קצר ומשעשע מהחזרות, שהפך מהר מאוד לוויראלי. בסרטון נראה דנסיבור כשהוא נוזף קלות בספורטאית המצטיינת על האופן שבו היא מחזיקה את גופה: "להחזיק ככה, פה זה לא מכות – פה זה אומנות", הבהיר לה הרקדן. נראה שסמברג, שרגילה להשתמש בכוח ובתנועות חדות כדי להכניע יריבים, תצטרך ללמוד כעת איך לתרגם את העוצמה הפיזית שלה לרכות וזרימה על הרחבה.