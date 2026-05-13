מבזקים
סרוגים
רוקדים עם כוכבים

יזכו גם הפעם? בר ברימר קיבל את הרקדנית שניצחה בעונה הקודמת

הציוותים לעונה החדשה של רוקדים עם כוכבים ממשיכים להיחשף, וכעת נודע כי בר ברימר ירקוד לצד סנה סוקול, שזכתה בעונה הקודמת יחד עם אמיר שורוש. ברימר חשף את הציוות החדש בסרטון AI חמוד שפרסם ברשת - והרשת כבר מתחילה לדבר על אחד הזוגות החזקים של העונה

שיר לוי
כ"ו אייר התשפ"ו
יזכו גם הפעם? בר ברימר קיבל את הרקדנית שניצחה בעונה הקודמת
בר ברימר וסנה סוקול צילום: מתך האינסטגרם

הציוותים לעונה החדשה של רוקדים עם כוכבים ממשיכים להיחשף, וכעת נודע כי בר ברימר ירקוד לצד סנה סוקול.

ברימר, שחקן ודוגמן שנמצא כבר כחמש שנים בזוגיות עם אגם בוחבוט, נחשב לאחד הכוכבים האהובים בקרב הקהל הצעיר. מאז נחשף כי יצטרף לעונה החדשה, הוא הצליח לעורר לא מעט סקרנות סביב השאלה איך ישתלב על רחבת הריקודים.

את הציוות החדש הוא בחר לחשוף באמצעות סרטון AI חמוד ומשעשע שפרסם ברשתות, מה שהוסיף עוד יותר עניין סביב הזוג החדש.

מתוך האינסטגרם של בר ברימרבר ברימרצילום: מתוך האינסטגרם של בר ברימר

רקדנית שכבר יודעת איך מנצחים

סוקול מגיעה לעונה החדשה עם לא מעט ניסיון בפורמט. בעונה הקודמת היא רקדה לצד אמיר שורוש, והשניים אף זכו יחד בתוכנית. לפני כן רקדה גם עם עופר שכטר וטל מורד.

כעת, עם אחד השמות המדוברים של העונה החדשה, לא מעט צופים כבר תוהים האם גם השנה סוקול תצליח להוביל את הפרטנר שלה עד הגמר - ואולי אפילו לזכייה נוספת.

רוקדים עם כוכבים בר ברימר סנה סוקול

גלו עוד כתבות

החליקו לגלות עוד

סיימתם! אין עוד כתבות להצגה