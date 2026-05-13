דניאל גרינברג חושפת: זה הרקדן שלי ב"רוקדים עם כוכבים"

הרקדן של דניאל גרינברג נחשף צילום: חשבון האינסטגרם של דניאל גרינברג

ההכנות לעונה החדשה של "רוקדים עם כוכבים" (קשת 12) נמצאות בשיאן, והמתח סביב הזיווגים בין הסלבס לרקדנים המקצועיים מתחיל להתפוגג. היום הגיע תורה של הדוגמנית ואשת העסקים דניאל גרינברג לעשות סוף לשמועות ולחשוף את האיש שילווה אותה בדרך אל הגמר: הרקדן והשחקן אלון דוידובסקי.

חיזוק מעולם התיאטרון

דוידובסקי הוא לא פנים חדשות בעולם הבמה, אך זוהי טבילת האש הראשונה שלו בפורמט הריאליטי התובעני. הוא מגיע לרחבה עם רזומה מרשים מעולם התיאטרון, כשבתפקידו האחרון כיכב במחזמר המצליח "סיפור הפרברים" בתיאטרון.

האם היא תצליח לכבוש את רחבת הריקודים ולהגיע אל הגמר הגדול? כל זאת נדע בעונה החדשה.