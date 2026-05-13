בדרך לזכייה? שירי מימון חשפה את הרקדן שלה ל"רוקדים עם כוכבים"

שירי מימון נחשפה כאחת המתמודדות הראשונות בעונה החדשה של רוקדים עם כוכבים, וכעת גם חשפה את הרקדן שילווה אותה ברחבה. ברשת כבר החלו לדבר על אחד הציוותים החזקים והמסקרנים של העונה - ויש מי שכבר מסמנים אותה כפייבוריטית ברורה להגיע לגמר

בין המתמודדים הראשונים שנחשפו לעונה החדשה של רוקדים עם כוכבים, בלט במיוחד השם של שירי מימון, שנחשבת גם לאחת המתמודדות הראשונות שנחשפו לעונה. כעת מתברר כי מי שירקוד לצידה הוא רפאל פליישמן, מהרקדנים הבולטים והחזקים בפורמט.

מימון העלתה היום סרטון שחשף לראשונה את הציוות החדש שלה לעונה הקרובה, ובכך אישרה רשמית כי פליישמן יהיה הפרטנר שלה על הרחבה.

פליישמן כבר רקד בעונות קודמות לצד לינוי אשרם ונסרין קדרי, ונחשב לאחד הרקדנים שמצליחים להוביל את הפרטנריות שלו רחוק בתחרות. עכשיו, עם אחת הכוכבות הגדולות בישראל, נראה שגם השנה מדובר בציוות מסקרן במיוחד.

אחת הכוכבות הכי חזקות שנכנסו לעונה

מימון היא ללא ספק אחד השמות הכי גדולים שנחשפו לעונה החדשה. מאז הפריצה שלה ב"כוכב נולד" ועד הקריירה המצליחה שבנתה לאורך השנים, היא הפכה לאחת הזמרות האהובות והמוערכות בישראל.

בימים אלה מימון נמצאת גם בחזרות אינטנסיביות לקראת המופע הגדול שלה שייערך ב-30.5 ב-אקספו תל אביב - מה שרק מדגיש עד כמה מדובר בתקופה עמוסה במיוחד עבורה.

גם הניסיון הבימתי שלה, הכריזמה והחיבור החזק לקהל גורמים ללא מעט צופים לסמן אותה כבר עכשיו כפייבוריטית ברורה להגיע לגמר - ואולי אפילו לקחת את העונה כולה.