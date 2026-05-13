נחשף: זו הרקדנית שתרקוד עם גיא הוכמן ב"רוקדים עם כוכבים"

הציוותים לעונה החדשה של רוקדים עם כוכבים נחשפו היום באופן רשמי, ואחד השילובים שכבר תפסו תשומת לב ברשת הוא של גיא הוכמן והרקדנית ניקול רוגובין.

הוכמן שיתף היום באינסטגרם סרטון AI ראשון יחד עם רוגובין, ובכך חשף לראשונה את הרקדנית שתלווה אותו לאורך העונה הקרובה. זמן קצר אחרי הפרסום, הציוות החדש התחיל לעורר תגובות וסקרנות ברשת.

מהסטנדאפ לרחבת הריקודים

מאז שנודע כי הוכמן מצטרף לעונה החדשה, לא מעט צופים תהו איך אחת הדמויות הכי צבעוניות ומשעשעות ברשת תסתדר על רחבת הריקודים. עכשיו, עם חשיפת הציוות הרשמית, הסקרנות סביב השניים רק גדלה.

רוגובין מצטרפת השנה לראשונה כרקדנית בפורמט, והחיבור בינה לבין הוכמן כבר מצליח לייצר עניין עוד לפני שעלו לרחבה.