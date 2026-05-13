הפייבוריטים לזכייה? עדן גולן צוותה לאחד הרקדנים החזקים ביותר

כוכבת האירוויזיון עדן גולן נחשפת כמתמודדת הראשונה שצוותה לעונה החדשה של רוקדים עם כוכבים – ותקבל לצידה את ארטיום ליאסקובסקי, שנחשב לאחד הרקדנים החזקים בפורמט. ברשת כבר מסמנים את השניים כפייבוריטים ברורים להגיע לגמר - ואולי אפילו לקחת את העונה

לקראת עליית העונה החדשה של רוקדים עם כוכבים, ברשת כבר מתחילים להיחשף הזוגות שיתחרו בתוכנית - והליהוק הראשון שכבר מעורר לא מעט באזז הוא של עדן גולן והרקדן ארטיום ליאסקובסקי.

גולן, שייצגה את ישראל באירוויזיון והגיעה להישג מרשים במיוחד עם המקום החמישי, נחשבת כבר עכשיו לאחת המתמודדות החזקות ביותר של העונה. מעבר ליכולות הווקאליות שלה והניסיון הבימתי הגדול, היא גם רוקדת מגיל צעיר - נתון שרק מחזק את התחושה שמדובר במועמדת בולטת מאוד להגיע רחוק בתחרות.

ארטיום חוזר- וקיבל את אחת הכוכבות החזקות בקאסט

אחרי שבעונה הקודמת לא השתתף בתוכנית, ארטיום חוזר השנה לרחבה – ונראה שבהפקה סימנו אותו חזק במיוחד. הרקדן, שנחשב לאחד המקצוענים והאהובים בפורמט, קיבל לצידו כוכבת עם ניסיון במה, כריזמה וקהל ענק מאחוריה.

ברשת כבר החלו לסמן את השניים כפיינליסטים פוטנציאליים, ויש מי שטוענים שזה עשוי להיות אחד הזוגות החזקים ביותר שנראו בתוכנית בשנים האחרונות.