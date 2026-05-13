ירה באזרח ולא הורשע: מח"ש מערערת על עונשו של בן הניצב

רפ"ק אוהד גולדברג, בנו של ניצב בדימוס, ירה לפני כשנתיים בשוגג באדם בתחנת דלק אך סיים את ההליך ללא הרשעה ונידון לעבודות לתועלת הציבור בלבד. מח"ש דורשת מבית המשפט המחוזי להתערב: "סטייה משמעותית מהמדיניות המקובלת"

המחלקה לחקירות שוטרים (מח"ש) לא משלימה עם העונש הקל שנגזר על רפ"ק אוהד גולדברג, והגישה היום (רביעי ערעור לבית המשפט המחוזי מרכז נגד החלטת בית משפט השלום שלא להרשיעו.

כזכור, לפני כשנתיים היה מעורב רפ"ק גולדברג בתקרית חמורה במסגרתה ירה בשוגג באדם בתחנת דלק. על אף חומרת האירוע ודרישתה המפורשת של מח"ש להרשיע את הקצין בפלילים, החליט בית המשפט קמא לסיים את ההליך ללא הרשעה, והסתפק בגזירת עונש של ביצוע עבודות לתועלת הציבור בלבד.

בהודעת הערעור שהוגשה למחוזי, תוקפים במח"ש בחריפות את קולת העונש וטוענים כי הוא אינו תואם את מדיניות הענישה הנהוגה בעבירות מסוג זה. "בית משפט קמא סטה בגזר דינו באופן משמעותי מהמדיניות המקובלת בעבירות אלה", נכתב בערעור המדינה. במח"ש מדגישים כי "בחירתו לעשות כן, בשים לב לנסיבות המעשה ותוצאתו, מעבירה מסר מבלבל, שגוי ובלתי מאוזן המחייב התערבות של ערכאת הערעור".

מעבר לתוצאה המשפטית החריגה, התיק מעורר עניין רב גם בשל הרקע והייחוס המשפחתי של הקצין הפוגע. רפ"ק גולדברג הוא בנו של ניצב בדימוס בועז גולדברג, מי ששימש בעברו כראש אגף משאבי אנוש של משטרת ישראל. על פי הדיווחים, במהלך ההליך המשפטי התגייסו מספר קצינים בכירים בשורות המשטרה על מנת לסייע לגולדברג הבן במאבקו המשפטי, נתון שהוסיף מורכבות ציבורית להחלטה המקלה של בית המשפט. כעת, כאמור, ההכרעה עוברת לפתחו של בית המשפט המחוזי.