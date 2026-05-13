תמיכה לא צפויה: כוכבת איראנית קראה להצביע לישראל באירוויזיון

הדוגמנית והשחקנית האיראנית-הודית מאנדנה קארימי, אחת מאושיות הרשת הבולטות שפועלות נגד המשטר באיראן, הצליחה לעורר עניין רב ברשתות החברתיות לאחר ששיתפה אתמול (שלישי) סטורי הקורא להצביע לישראל בחצי הגמר הראשון של האירוויזיון.

הסטורי שעורר סערה ברשת

בסטורי שפרסמה לעוקביה, קארימי קראה להצביע לשיר מספר 10, "מישל", שמבצע נועם בתן על במת האירוויזיון. התמיכה הפומבית שלה עוררה תגובות רבות, במיוחד לאור הרקע האישי והפוליטי שלה והעובדה שהיא מזוהה באופן ברור עם המאבק נגד הרפובליקה האסלאמית באיראן.

הסטורי של מאנדנה קארימי להצביע לנועם בתן צילום: מתוך הסטורי

מטהרן לבוליווד

מאנדנה קארימי, שנולדה בטהרן, הפכה בשנים האחרונות לדמות מוכרת מאוד בתעשיית הבידור ההודית. היא השתתפה במספר סרטים מצליחים ובתוכניות ריאליטי פופולריות, וצברה מיליוני עוקבים ברשתות החברתיות.

קול בולט נגד המשטר האיראני

מעבר לקריירת המשחק והדוגמנות שלה, קארימי בולטת גם בפעילותה הפוליטית והחברתית. מאז פרוץ מחאות "Woman, Life, Freedom" באיראן, היא מפרסמת באופן קבוע תכנים נגד המשטר האיראני, מביעה תמיכה באופוזיציה האיראנית ואף מזוהה עם תמיכה ביורש העצר הגולה רזא פהלווי.

תמיכה פומבית בישראל

הבעת התמיכה בישראל ובנציג הישראלי באירוויזיון מגיעה בתקופה רגישה במיוחד במזרח התיכון, ולכן לא מעט גולשים הגדירו את המהלך שלה כ"אמיץ" ו"מרגש".

ברשתות החברתיות בישראל כבר החלו לשתף את הסטורי שלה בהתרגשות, כאשר רבים ציינו כי מדובר בעוד קול איראני בולט שמביע תמיכה פומבית בישראל - דווקא מתוך עולם התרבות והבידור.

כעת נותר לראות האם הקריאה של קארימי תסייע להגדיל את התמיכה הישראלית בתחרות ולהביא עוד קולות לנציג הישראלי על הבמה האירופית.