נתניהו מתפוצץ: "הפכתם את כל העולם, ומה מצאתם? גורנישט"

עדותו ראש הממשלה נתניהו בתיק 2000. נתניהו פונה לחוקר תדמור: "הפכתם את כל העולם את כל המדינה לא מצאתם כלום. גורנישט"

עדותו של ראש הממשלה נתניהו המשיכה היום (רביעי) בתיק 2000, לאחר שהשבוע הסתיימה עדותו בתיק 4000.

התובע יונתן תדמור חוקר בתיק 2000, פנה לנתניהו ושאל אותו: ‏האם בזמן אמת הבנת שמילצ'ן וחפץ יציעו בשמך הצעות למוזס מבלי שאתה מודע לשיח שהם מנהלים?

נתניהו השיב: לא הייתי מודע לפרטי השיח הזה ולא ידעתי על מה הם מדברים ומה משייכים לשלדון אין מושג. איך אומרים? מנסים לעשות, TWO GOOD FRIENDS.

‏נתניהו התייחס לעדות חפץ ומסר: "חפץ עבד אצלי ותיאם שיחות עם אלוביץ׳' מאחורי הגב שלי. פה הוא כבר מקליט אותי בסתר, מקליט ספריות שלמות שלקחתם ומצאתם אותם אחרי שסרקתם את כל חשבונות הבנק שלי וההקלטות וזה מה שמצאתם - כלום. הפכתם את כל העולם את כל המדינה לא מצאתם כלום. גורנישט".

נזכיר כי תיק 2000 (המכונה גם פרשת נתניהו-מוזס) עוסק במערכת היחסים בין ראש הממשלה נתניהו ובין מו"ל "ידיעות אחרונות" ובעל השליטה בעיתון נוני מוזס. על פי החשד הציע מוזס לנתניהו שינוי ניכר לטובה באופן הסיקור של נתניהו ובני משפחתו בכלי התקשורת בשליטתו, ולשינוי לרעה באופן הסיקור של יריביו הפוליטיים, בתמורה לכך שנתניהו ינצל את השפעתו לקדם חקיקה שתטיל מגבלות על "ישראל היום" ותביא להטבות כלכליות משמעותיות למוזס ולעסקיו.

בנובמבר 2019 הודיע היועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט כי החליט להגיש כתב אישום, נגד נתניהו בעבירת מרמה והפרת אמונים ונגד מוזס בגין ניסיון למתן שוחד.