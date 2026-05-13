השירות המטאורולוגי: עדכון חשוב ליממה הקרובה

גל החום שפוקד את אזורנו מגיע היום (רביעי, 13.05) לשיאו בחלק מהאזורים. השירות המטאורולוגי פרסם אזהרה צהובה על עומס חום כבד שצפוי להתפתח החל מהשעה 14:00 ועד לשעה 19:00 בערב.
האזורים המושפעים מהאזהרה הם בקעת הירדן, דרום מדבר יהודה וים המלח וצפון הערבה. באזורים אלו ישררו תנאי חום קיצוניים שעלולים להוות סכנה בריאותית.
למה ניתן לצפות?
בשל עומס החום הכבד, גורמי המקצוע מתריעים מפני מספר סיכונים:
פגיעות גופניות: ייתכנו מקרים של התייבשות או מכת חום, במיוחד בקרב מי ששוהה בחוץ.
אוכלוסיות בסיכון: תנאים סביבתיים לא נוחים וקשים במיוחד לחולים כרוניים, אנשים הנמצאים בטיפול רפואי ואנשים מבוגרים.
עבודה בחוץ: תנאי עבודה קשים ומסוכנים לאנשים העובדים מחוץ למבנים ממוזגים.
תשתיות: ייתכן עומס על רשת החשמל שיוביל לפגיעה זמנית באספקה.
הנחיות התנהגות מצילות חיים
כדי לעבור את שעות השיא בשלום, מומלץ להקפיד על הכללים הבאים:
שהייה בצל: בשעות שיא החום מומלץ לשהות במקום מוצל ומאוורר או במבנה ממוזג.
שתייה מרובה: יש להקפיד על שתיית מים בכמות ראויה לאורך כל היום.
הגנה מהשמש: במידה ונדרש לצאת החוצה, חבשו כובע רחב שוליים ולבשו בגדים בהירים וקלים.
בטיחות בדרכים: לנוהגים ברכב מומלץ לעצור מדי פעם להתרעננות בנקודות ממוזגות.
זהירות ברכב: חל איסור מוחלט להשאיר אדם או בעלי חיים ברכב חונה שאינו ממוזג, גם לא לדקה אחת.
ערבות הדדית: בדקו את שלומם של שכנים ובני משפחה מבוגרים הגרים בגפם.
תגובות