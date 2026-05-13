שקמה ברסלר בתגובה ראשונה לסערה סביבה

פרופסור שקמה ברסלר, ממנהיגות המחאה נגד הממשלה, מתייחסת לסערה סביבה ביממה האחרונה בעקבות סרטון שפורסם בו היא נראית אומרת כי "אם מישהו היה שם את הבנות שלי היום לשיר "אדון עולם" הייתי הופכת למנהלת את הכסא על הראש".

ברסלר טענה כי הסרטון שפורסם היה ערוך וכי דבריב סולפו, ופרסמה את הסרטון המלא. לצד הסרטון היא כתבה: "ראיתי שדבריי סולפו על ידי תומכי ממשלת הטבח והפילוג. לא מפתיע. אין להם מה להציע מלבד ניסיונות להסית ולעורר שנאה - מגיע לנו יותר".

ראיתי שדברי סולפו על ידי תומכי ממשלת הטבח והפילוג. לא מפתיע. אין להם מה להציע מלבד ניסיונות להסית ולעורר שנאה - מגיע לנו יותר.

זה הסרטון המלא (תודה אביב) - כמו שאמרתי כולנו יהודים ובזכות המחנכת יהודית עטיה עוד מילדות יש לי חיבה גדולה לשיר אדון עולם.

מצדיעה לאנשי מערכת החינוך. pic.twitter.com/kxLmOnKfHj — שקמה ברסלר Shikma Bressler (@ShikmaBressler) May 13, 2026

" כמו שאמרתי כולנו יהודים ובזכות המחנכת יהודית עטיה עוד מילדות יש לי חיבה גדולה לשיר אדון עולם. מצדיעה לאנשי מערכת החינוך"