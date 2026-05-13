יאיר לפיד: זה מספר המנדטים שאני ובנט נקבל בבחירות

ראש האופוזיציה יאיר לפיד התייחס הבוקר לאיחוד עם נפתלי בנט, והעריך: זה מספר המנדטים שנקבל בבחירות

האם האיחוד הטרי בין נפתלי בנט ליאיר לפיד תחת רשימת "ביחד" הוא המפתח לשינוי פני המדינה, או שמא מדובר בסיכון פוליטי שיבריח מצביעי ימין ומרכז? בראיון הבוקר (רביעי) לגלי צה"ל, יו"ר יש עתיד יאיר לפיד נשמע בטוח מתמיד בנחיצות המהלך.

"זו לא שאלה מתמטית, אתם מחמיצים את גודל האירוע", הטיח לפיד במראיינים ששאלו האם החיבור יעזור לגוש או יפגע בו בסופו של דבר. "יהיו הרבה יותר קולות ממה שאתם חושבים. הציבור צמא לחיבור הזה".

חזון ה-40 מנדטים

לפיד לא הסתפק בהגנה על האיחוד הנוכחי, אלא הציב יעד היסטורי למערכת הבחירות הקרובה, תוך שהוא משווה את המצב הנוכחי למהפך הפוליטי הגדול ביותר בתולדות המדינה.

"יהיה פה מהפך כמו ב-1977", הצהיר לפיד. "לליכוד היו אז 43 מנדטים – אם גדי איזנקוט ומפלגת 'ישר!' יצטרפו אלינו, אלו בערך המספרים שיהיו לנו. אנחנו מדברים על כוח פוליטי עצום שיאפשר הקמת ממשלה ציונית רחבה ויציבה".

הכדור אצל איזנקוט

דבריו של לפיד מגיעים על רקע הלחץ הכבד המופעל על גדי איזנקוט להצטרף לרשימה המאוחדת של בנט ולפיד. כפי שפורסם, לפיד אף הביע נכונות לוותר על המקום השני ברשימה לטובת איזנקוט כדי לאפשר את המפץ הגדול של המרכז-ימין.