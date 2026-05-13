קבוצתו של דניאל פרץ בסכנת הדחה מהפלייאוף -זאת הסיבה

רגע לפני משחק הגומלין המכריע, עננה כבדה מרחפת מעל סאות'המפטון. המועדון האנגלי עומד בפני הליך משמעתי של מנהלת הליגה, שעלול להסתיים בעונש ספורטיבי חסר תקדים – והדחה כואבת ממאבק העלייה לפרמייר ליג, גם אם הקבוצה תנצח על כר הדשא

סאות'המפטון עלולה להתמודד עם סנקציות ספורטיביות חמורות – כגון הפסד טכני, ולא רק קנס כספי – אם תימצא אשמה בפרשת הריגול שמאיימת על קמפיין העלייה שלה לפרמייר ליג. מנהלת הליגה האנגלית (EFL) שואפת לסיים את ההליך המשמעתי, כולל שלבי הערעור, עוד לפני גמר הפלייאוף של הצ'מפיונשיפ המתוכנן ל-23 במאי.

המשמעות הדרמטית היא שמידלסברו עשויה להעפיל לגמר הגדול גם אם תפסיד לסאות'המפטון במשחק הגומלין של חצי הגמר (המשחק הראשון ביניהן הסתיים בתיקו 0:0).

האירוע: איש צוות מאחורי העץ סאות'המפטון הואשמה ביום שישי האחרון בהפרת תקנון הליגה, לאחר תלונה של מידלסברו על צילום ללא אישור בשטחה הפרטי בטרם המשחק הראשון. על פי הטענות, איש צוות של סאות'המפטון נצפה מסתתר מאחורי עץ בגבול מתחם האימונים של מידלסברו.

הוא נתפס על ידי איש מצוות התקשורת של המועדון ואולץ למחוק ממכשיר הטלפון שלו סרטונים שבהם תועד מאמן מידלסברו, קים הלברג, מעביר אימון לשחקניו. במידלסברו, שתיעדו את החשוד במצלמות האבטחה, חוששים כי היריבה אף הצליחה לצפות בתרגול פנדלים לקראת המשחק המכריע, וטוענים כי ייתכן שסאות'המפטון ריגלה אחריהם גם בהזדמנויות אחרות. הלברג עצמו כינה את המעשה "לא מוסרי".

העונשים האפשריים החל מיוני 2019, בעקבות תקרית ריגול זכורה של לידס יונייטד, הליגה אוסרת באופן מוחלט על תצפית על אימוני יריבה בטווח של 72 שעות לפני התמודדות ישירה. גורמים המעורים בנושא מעריכים כי מכיוון שהאיסור כיום הוא מוחלט וברור, קבוצה שתפר אותו תספוג עונש ספורטיבי של ממש, ולא רק קנס.

אם ועדה עצמאית תמצא את סאות'המפטון אשמה, העונשים האפשריים כוללים: פסילת השתתפותה בגמר הפלייאוף (במידה ותנצח את מידלסברו). קביעת תוצאת המשחק הראשון כהפסד טכני 3:0 לטובת מידלסברו. פחתת נקודות לעונה הבאה (במידה וסאות'המפטון תפסיד בחצי הגמר ותישאר בליגה).

מנכ"ל סאות'המפטון, פיל פרסונס, שחרר הצהרה בה נמסר כי המועדון "משתף פעולה באופן מלא" עם ה-EFL ועם ועדת המשמעת. "אנו עורכים גם בדיקה פנימית כדי לוודא שכל העובדות וההקשרים מובנים כראוי", אמר פרסונס, שביקש זמן להשלמת התהליך באופן אחראי לפני שיוסקו מסקנות נמהרות.