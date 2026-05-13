השב"כ נערך למניעת זיופי בחירות על ידי גורמים פנימיים

בצל הדיווחים על הליכה אפשרית לקלפיות, בשב"כ מעלים הילוך ומגדירים את ההגנה על טוהר הבחירות כמשימה בעדיפות עליונה. בשיחות סגורות מזהירים בכירים בארגון מפני חשש ממשי ומוחשי להטיית תוצאות על ידי גורמים בתוך המדינה, ומשקיעים מאמצים באכיפה

לקראת אפשרות של הליכה לקלפיות, שב"כ משנה מיקוד ומוגדר לכוננות שיא מפני חשש מניסיונות של גורמים ישראלים לחבל בתוצאות כך פורסם היום (רביעי) לראשונה בגל"צ. בארגון מזהים סכנה מוחשית להטיית הבחירות, ומשקיעים משאבים אדירים במערכי מניעה ואכיפה כדי להגן על ההליך הדמוקרטי.

אם במערכות בחירות קודמות הפנו גופי המודיעין את מירב המאמצים לסיכול התערבויות זרות של האקרים ומדינות עוינות, כעת תשומת הלב מוסטת אל תוך גבולות המדינה. על רקע הקיטוב החברתי והאפשרות המסתמנת לבחירות מוקדמות, שירות הביטחון הכללי נערך להתמודד עם סכנה מסוג חדש: ניסיונות זיוף והטיית תוצאות ההצבעה על ידי גורמים מקומיים.

בסביבת הארגון מתייחסים להגנה על הליך הבחירות כאל פרויקט דגל אסטרטגי וראשון במעלה לתקופה הקרובה. הדאגה בצמרת הביטחונית אינה נשענת על תרחישי קיצון תיאורטיים, אלא על הערכת מצב מוחשית לחלוטין. בדיונים המקצועיים מובהר כי מדובר בסכנה של ממש לטוהר הבחירות במדינת ישראל, סכנה שמחייבת פעולת מנע נרחבת.

כדי להתמודד עם האתגר הרגיש, בשב"כ משקיעים בימים אלו מאמצים כבדים ומשאבים יוצאי דופן בהכנת מערכי מודיעין, אכיפה ומניעה. המטרה היא לרשת את מוקדי ההצבעה והספירה במעטפת ביטחונית הרמטית, שתוודא כי שום גורם פנימי בעל אינטרס לא יצליח לשבש את רצון הבוחר באמצעים פסולים.