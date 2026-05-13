בעיתונות החרדית תוקפים: לא מאמינים לנתניהו, הגוש אינו קיים

לאחר החלטת הסיעה להפיל את הממשלה בשל אי־קידום חוק הגיוס, בעיתון הליטאי צוטט הרב דב לנדא בקריאה לפיזור הכנסת: “כל מיני דיבורים על גוש אינם קיימים יותר”

כ"ו אייר התשפ"ו
הרב לנדו

על רקע ההחלטה של סיעת דגל התורה אמש (שלישי) להפיל את הממשלה, הבוקר בביטאון המפלגה הליטאית הרוחות סוערות.

בכותרת הראשית של העיתון צוטט ראש הישיבה דב לנדא שקרא: "אין לנו אמון בראש הממשלה" נכתב, איננו שותפים שלו יותר ולא מחויבים לו. צריך בחירות בהקדם היותר מהר".

יתד נאמן

עוד נכתב כי בהצהרת אי אמון של ראש הישיבה בנתניהו קרא לפיזור הכנסת במהירות ואמר: "כל מיני דיבורים על גוש אינם קיימים יותר".

ההחלטה הינה על רקע הודעתו של ראש הממשלה לראשי המפלגות החרדיות כי חוק הגיוס לא יקודם בכנסת הנוכחית ולא יוסדר מעמדם של בחורי הישיבות.


